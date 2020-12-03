Eğitim-Bir-Sen Başkanı Çelebi; "Bilinçle ve erdemle engelleyen bakışı engelle"

Sen Düzce ve Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Çelebi mesajında, bilinçle ve erdemle engelleyen bakışın engellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Düzce Memur-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, 3 Aralık Engelliler Günü’nün engelli bulunan bireyler ve kamu görevlileri özelinde çalışanlar açısından daha iyinin daha güzelin daha doğrunun ve bütün bunların ekseninde daha engelsiz olması gerektiğini vurgulayan bir açıklama yayınladı. Çelebi mesajında; “İnsanlar, yaratılış ve yaşayış yönüyle, eşitler arası ve adalet temelli bir hayatın özneleri olmak hakkına sahiptir. Bu pencereden bakıldığında, insanları engelli-engelsiz ayrımına tabi tutmak, eşitliği yok saymak, adaletten rahatsız olmaktır. Biz, engelliliğin insana değil, insanın herhangi bir uzvuna ya da sistem tasarımına dönük bir tanımlama olduğunu kabul ederek, bu yönüyle ‘engelli insan-birey’ tasvirini reddederek, engeli olan bireylere dönük eşitliği sağlayıcı, adaleti inşa edici çalışmalar, önermeler, talepler, itirazlar ve teklifler geliştirmeyi, ‘engelsiz dünya’, ‘engelsiz Türkiye’ hedeflerinin ön şartı olarak görüyoruz. Dünya Engelliler Günü’nün, engeli bulunan bireyler ve kamu görevlileri özelinde çalışanlar açısından daha iyinin, daha güzelin, daha doğrunun ve bütün bunların ekseninde daha engelsizin ve adilin çalışma şartlarından istihdam biçimlerine, görevde yükselmeden mali hak çerçevelerine, özlük haklarından sosyal hak ve yardımlara, demokratik katılım imkânlarından karar ve politika belirleyici olma fırsatlarına birçok mecrada gerçekleşmesi için sendikal haklar zemininde ve örgütlenme bilinciyle kalıcı, sürdürülebilir, geliştirilebilir ve değişime açık yasal altyapı, hukuki derinlik ve insani kalkınma portföyü oluşturmak istiyoruz. Engelliler Komisyonu olarak, bu amaçla, herkesin kendisine ait gördüğü, her şeyin birlikte düşünüldüğü, engeli olan bireylerin, engelsiz Türkiye için fikir yürüttüğü, tepki ortaya koyduğu, teklif geliştirdiği, örgütlendiği ve örgütlenerek güçlendiği bir iradenin, bilincin var olması adına bütün Türkiye’de, bütün sendikalarda, bütün kurumlarda ve hizmet kollarında hayatla uzlaşan, insana odaklanan, insan onurunda beslenen, temel hak ve özgürlüklerin engeli olan bireyler açısından da teminatını güçlendirmeyi hedefleyen bir örgütlü kimlik olarak sahadayız, çalışmalar yapmaktayız. Engelliler Günü dolayısıyla, bilinmesi, duyulması, hatırlanması ve söylenmesi gereken yüzlerce konu var. Ne söylesek az, ne yazsak eksik kalır. Bu nedenle genel çerçeveye, bakışa ve paradigmaya dair bir kurguyu ifade etmeyi önemli ve yeterli buluyoruz” ifadelerinde bulundu.

