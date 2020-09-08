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Eğitim Bir Sen Başkanı Miran: “Öğretmenlere asli görev dışı zorlama yapılmamalı”

ANTALYA HABERLERİ  | 08.09.2020 11:18 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 21 Eylül tarihinde okulların açılmasıyla birlikte etkin bir eğitim süreci açısından öğretmenlerin asli görevleri dışındaki işleri yapmaya zorlanmamaları gerektiğini söyledi.Miran, öğretmenlerin salgınla mücadele sürecinde Vefa Sosyal Destek grupları ve filyasyon ekipleri başta olmak üzere kamu hizmetinin sürdürülmesi ekseninde kamu yararının görüldüğü her alanda ve faaliyette görev aldıklarını ifade etti.

Eğitim Bir Sen Başkanı Miran: “Öğretmenlere asli görev dışı zorlama yapılmamalı”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 21 Eylül tarihinde okulların açılmasıyla birlikte etkin bir eğitim süreci açısından öğretmenlerin asli görevleri dışındaki işleri yapmaya zorlanmamaları gerektiğini söyledi.
Miran, öğretmenlerin salgınla mücadele sürecinde Vefa Sosyal Destek grupları ve filyasyon ekipleri başta olmak üzere kamu hizmetinin sürdürülmesi ekseninde kamu yararının görüldüğü her alanda ve faaliyette görev aldıklarını ifade etti. Evde tedavi gören hasta ve temaslıların karantinaya uyup uymadıklarını öğretmenlerin kontrol ettiğini söyleyen Başkan Miran, “Öğretmenlerimiz bu zorlu süreçte fedakarlık göstererek sosyal devlet olmanın gereğinin yerine getirilmesinde devletimizin eli ayağı olmuştur. Ancak uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin beraber yürütülmesinin planlandığı, öğretmene her zamankinden daha fazla görev ve sorumluluk düştüğü önümüzdeki günlerde öğretmenler asli görevleri dışındaki işleri yapmaya zorlanmamalı, öğretmeni asli görevinden uzaklaştıran yereldeki tasarrufların önüne geçilmeli, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız devreye girmelidir” diye konuştu.

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