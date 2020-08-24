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Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Çelebi: “ Eğitimciye verilen değer, her şeye değer”

DÜZCE HABERLERİ  | 24.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

2021 eğitim-öğretim yılı, mesleki çalışma programı ile bugün başladı.

Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Çelebi: “ Eğitimciye verilen değer, her şeye değer”

2021 eğitim-öğretim yılı, mesleki çalışma programı ile bugün başladı. Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, korona virüs salgını sonrası başlayan dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ve süreci sağlıklı bir şekilde tamamlamak istediklerini belirtti.
Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, 2020-2021 eğitim-öğretim yılıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mesleki çalışma programının bugün itibari ile başladığını hatırlatan Çelebi, öğretmenlerin, okul yöneticilerin ve eğitim çalışanlarının sağlık ile huzur içinde eğitim öğretim dönemi geçirmesini temenni etti. Herkesin salgın sonrasında elini taşın altına koyması gerektiğini ifade eden Çelebi, “Bildiğiniz gibi 2020/2021 eğitim-öğretim yılı, mesleki çalışma programı ile bugün başladı. Yine okullarımızda Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) tüm hızı ile devam ediyor. Uzun bir aradan sonra öğretmenlerimizin ve kısmen de olsa bazı öğrencilerimizin okulla buluşması oldukça sevindirici. İnşallah en kısa sürede tüm öğrencilerimizle eğitim-öğretim heyecanını tekrar yaşamak nasip olur. Yaşadığımız pandemi süreci okulun ve öğretmenin önemini hepimize tekrar hatırlattı. Okulsuz ve öğretmensiz eğitimin olamayacağını, aynı zamanda veliler olarak bizler de kendi evlerimizde canlı bir şekilde müşahede ettik. Yine yaşadığımız pandemi süreci Eğitim-Bir-Sen olarak her zaman dile getirdiğimiz; ’Eğitimciye verilen değer, her şeye değer’ ifadesinin ne kadar isabetli olduğunu da ortaya çıkarmış oldu. Bu vesileyle eğitim için ter akıtan tüm eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin sağlık ve huzur içinde, salgına yakalanmadan işini yapabileceği bir ortam ve kurallara azami uyulan bir eğitim dönemi diliyoruz. Okullarımız mesleki çalışmalar ve DYK kursları için açıldı açılmasına ama sorunlar maalesef devam ediyor. Yaşadığımız pandemi süreci oldukça hassas. En ufak bir ihmal, büyük sorunlara sebep olabilir. Bu sebeple okullarımızın temizliklerinin en üst düzeyde sağlanması gerekmekte. Okullarımızın acilen temizlik personeline ve temizlik malzemesine ihtiyacı var. ’Herkes başının çaresine baksın’ mantığı kabile devletleri için makul görülebilir ama ülkemiz gibi büyük ve güçlü devlet mekanizmaları içerisinde bu sözün en ufak bir geçerliliği olamaz. TYP kapsamında alınacağı söylenen ve neden iptal edildiğini hala anlayamadığımız temizlik personelinin en azından bir kısmı bu süreçte göreve başlatılmalı ve okullarımıza ya temizlik malzemesi dağıtılmalı ya da temizlik malzemesi için bütçe gönderilmelidir. Okullarımızı sorularla/sorunlarla baş başa bırakmamak için herkes elini taşın altına koymalıdır” dedi.

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