Eğitim Bir-Sen heyeti deprem bölgesinde

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, deprem bölgesinde organize olmuş bir görüntüyle karşılaştıklarını belirterek, “Burada gerekli tedbirler alınmış, biz de bunu çok olumlu gördük” dedi.

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Selvi ve beraberindekiler, İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde büyük hasar gören Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahallelerinde incelemelerde bulundu. Beraberindekilerle çadır kentteki depremzedeleri ziyaret eden Genel Sekreter Selvi, depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Selvi, Suriye’deki hain saldırıda şehit olan askerlere Allah’tan rahmet dilerken, yaralılara da acil şifalar diledi. Selvi, “Organize olunmuş bir görüntüyle karşılaştık. Devlet yetkilileri bu konuda seferber olmuşlar. Tabi afet bir travma bırakıyor. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Vefat edenler, yaralananlar var. Diğer taraftan yıkılan evler ve çöken ahırlar var. Ancak burada gerekli tedbirler alınmış, biz de bunu çok olumlu gördük. Eğitim Bir-Sen olarak da bölgeye gelerek öğretmen arkadaşlarımızla görüştük. Öğretmen arkadaşlarımızın bizden talepleri oldu. Konuyu ilgili yetkililerle görüşeceğiz” dedi.