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Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube’den şiir yarışması

SAMSUN HABERLERİ  | 07.01.2021 13:01 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube tarafından geçen yıl başlatılan ve geleneksel hale getirilen öğrenciler arası şiir okuma yarışmasının bu yıl ikincisi düzenleniyor.Konuyla ilgili konuşan Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslanbay, “Geçen yıl yaptığımız ve tamamen dijital ortam olanakları kullanılarak yapılan yarışmamıza öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdiler.

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube’den şiir yarışması

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube tarafından geçen yıl başlatılan ve geleneksel hale getirilen öğrenciler arası şiir okuma yarışmasının bu yıl ikincisi düzenleniyor.
Konuyla ilgili konuşan Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Arslanbay, “Geçen yıl yaptığımız ve tamamen dijital ortam olanakları kullanılarak yapılan yarışmamıza öğrencilerimiz büyük ilgi gösterdiler. İlimizde farklı eğitim kademelerindeki 1800 öğrenci şiirlerini okuyarak oluşturduğumuz dijital platforma yolladılar. Bu yıl 6 Ocak 2021 tarihi itibarıyla başlayacağımız yarışmamıza eserlerin son gönderim tarihi ise 6 Şubat 2021 gece saat 12’dir. Yarışma sonuçlarını 14 Şubat 2021 Pazar günü açıklayacağız. Bu yıl ki yarışmamızda okunacak şiirlerimiz; okul öncesi öğrencilerimiz için Halit Fahri Ozansoy’un ‘Vatan Destanı’ şiirinin ilk iki kıt’ası, ilkokul öğrencilerimiz için 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olması sebebiyle Mehmet Akit Ersoy’un İstiklal Marşı Şiiri’nin on kıtası, ortaokul öğrencilerimiz için yıllardır işgal altında tutulan Karabağ’ı bu esaretten kurtaran kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın ünlü şairlerinden Bahtiyar Vahapzade’nin ‘Azerbaycan- Türkiye’ şiiri, lise öğrencilerimiz için seçtiğimiz şiir ise Sendikamızın Kurucu Genel Başkanı Şair ve Yazar Mehmet Akif İnan’ın ’Yürek Gazeli’dir” dedi.
Şiir yarışmasının başlamasıyla ilgili bilgi veren Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ise yaptığı açıklamada, “Ülkemizin çok değerli ve saygın şair ve yazarlarından olan Sendikamızın Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan 6 Ocak 2000 yılında rahmet-i rahmana tevdi olmuştur. Yarışmamız bu anlamlı tarihte başlasın istedik. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Kurucusunun bir şair olduğu sendikamızın felsefesi, sadece üyelerimizin maddi beklentilerini karşılamak, hukuki destek vererek karşılaştıkları sorunları çözmek değil bunların yanında genelde ülkemizde özelde de ilimizde eğitim, kültür ve sanat alanlarında kendinden söz edilen faaliyetlerin altına imza atmaktır. Düzenlediğimiz şiir yarışmasını da bu minvalde değerlendiriyoruz. İlimizdeki öğrencilerimizi yarışmamıza davet ediyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.
Yarışmayla ilgili şartnameye sendikanın internet adresinden ulaşılabiliyor.

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