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Eğitim Bir-Sen Şube Divan toplantısı Genel başkan Ali Yalçın’ın katılımı ile yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın katılımı ile Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Şube Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu ve ilçe temsilcilerinin hazır bulunduğu Şube Divan Toplantısı videokonferans ile yapıldı.Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan olaylara değinerek Azerbaycan’ın işgale karşı direndiğini ifade etti.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın’ın katılımı ile Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Şube Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulu ve ilçe temsilcilerinin hazır bulunduğu Şube Divan Toplantısı videokonferans ile yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Genel Başkan Ali Yalçın, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan olaylara değinerek Azerbaycan’ın işgale karşı direndiğini ifade etti. Yalçın, “Topraklarındaki Ermenistan işgaline son vermek için büyük bir inanmışlık ve sarsılmaz bir kararlılıkla mücadele eden Can Azerbaycan’a ve kardeşlerimize cephede kudret, seferde mukavemet ve nihayetinde muzafferiyet niyaz ediyorum” dedi.
Yalçın, Eğitim Bir-Sen, örgütlü olmanın hak ve adalet yolunda diri ve güçlü olmak anlamına geldiğine inanarak çıktığı yolda, eğitim çalışanlarının haklarının korunması ve geliştirilmesi mücadelesinde genel yetkide 9. yılı geride bırakmış bulunmaktadır dedi.
Eğitim-Bir-Sen olarak, hiçbir zaman mukallit olmadıklarını, başkalarının kimliğine bürünmek gibi bir zilleti yaşamadıklarını açıklayan Yalçın, “Hasımlarımızı hiçbir dönemde hısım edinmedik. Kendimizi inkâr ederek sinsice bir şeylerin peşinde olmadık, ikircikli davranmadık, mücadelede hiç pozisyonumuzu kaybetmedik. Bakanlığın, ‘Okullara resmi yazı yazdık, çerçeveyi çizdik’ demesinin yeterli olmadığını kaydeden Yalçın, “Çerçevenin içi doldurulmalıdır. Salgın sürecinde herkes rol üstlenmeli, sorumluluk almalıdır. Ferdin sağlığı merkeze alınarak mümkün olan şartlarda eğitim mutlaka yapılmalıdır. Hiç kimse geleceğinden geride kalmamalıdır, hiçbir çocuğumuzun yedeği de yoktur” ifadelerini kullandı.
Kasım ayında gerçekleştirilecek KPDK’da ele alınması için belirledikleri altı konu başlığını Bakanlığa sunduklarını ifade eden Ali Yalçın, toplantının çözüm mekanizmasını güçlendirmek adına gerekli adımları atacaklarını söyledi.

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