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Eğitim-Bir-Sen tarafından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu:

ANKARA HABERLERİ  | 09.09.2020 14:07 | Son Güncelleme

"Bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir"

Eğitim-Bir-Sen, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, ahlaki değerlerle ve toplumsal normlarla bağdaşmayan sahtekarlık, taciz ve tecavüz gibi suçları işleyen ahlaksızlar üzerinden kurumları yıpratmaya yönelik kara propaganda çabalarının büyük bir haksızlık olduğu belirtildi.

Bu gelişmeleri, içinde taşıdığı art niyetini ifşa etmek ve fırsat olarak görmenin de büyük bir ahlaksız olduğu kaydedilen açıklamada, kişiliği bozuk ve ahlaksız bir bireyin, toplumun her katmanı, kısmı ve yerinde olabildiği vurgulandı.

Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir. Hiç kimse, hele hele belli bir mevkiyi işgal eden ve mansıp sahibi biri, milyonların gözünün içine baka baka toplumsal vicdanı yaralayacak şekilde okullarımızı suç mahalliymiş gibi ilan etme hakkına sahip değildir. Bir kepazelik üzerinden kişisel tacizden kurumsal tacize geçiş yapma hadsizliğine asla müsamaha gösterilmemelidir.

Bireysel ahlak yoksunluğunun istenmeyen tezahürleri olarak okullarımızda, kurumlarımızda, sosyal hayatımızda görülen taciz veya istismar vakalarının, toplumsal sorumlulukla bağdaşmayan, ifade özgürlüğünü iftira özgürlüğüyle karıştıranlarca keyfi bir fütursuzlukla suçlunun dışında herkesi suçlayan bir edayla işlenmesi kabul edilemez."

- "Ahlaksız, hangi posta bürünmüş olursa olsun mutlaka cezalandırılmalıdır"

Kötülüğün anormal ve ahlaksızlığın günah olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ahlaksız hangi posta bürünmüş olursa olsun mutlaka cezalandırılmalıdır. Sahtekar birisinin oynadığı oyun ortaya çıkınca içinde bulunduğu yapıya ne kadar uzak olduğu çok net bir biçimde anlaşılmaktadır. Ancak kişilerin yaptıkları kötülükler bütün bir camiaya mal edilmemeli. Evrensel bir ahlaki ve hukuki düstur olan suçun şahsiliği prensibi çerçevesinde ahlaksızlık kurumsal yaftalamaya dönüştürülmemeli, kurumsal itibar suikastına teşebbüs edilmemelidir.

Tecavüzcüyü, tacizciyi, kişiliğine bakmak yerine kimliğine göre değerlendirip kendi görüşüne yakınsa savunmaya, aklamaya ancak farklı bir ideolojiye sahipse canla başla saldırmaya kalkanlar, en az suçlu kadar ahlaksızdır. Kategorik düşünmek haksızlık, kurumlara itibar suikastı düzenlemek de ahlaksızlıktır."

Açıklamada, sendikanın Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

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