Eğitim-Bir-Sen tarafından Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu:

Eğitim-Bir-Sen, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, ahlaki değerlerle ve toplumsal normlarla bağdaşmayan sahtekarlık, taciz ve tecavüz gibi suçları işleyen ahlaksızlar üzerinden kurumları yıpratmaya yönelik kara propaganda çabalarının büyük bir haksızlık olduğu belirtildi.

Bu gelişmeleri, içinde taşıdığı art niyetini ifşa etmek ve fırsat olarak görmenin de büyük bir ahlaksız olduğu kaydedilen açıklamada, kişiliği bozuk ve ahlaksız bir bireyin, toplumun her katmanı, kısmı ve yerinde olabildiği vurgulandı.

Erol Mütercimler'in imam hatiplilere yönelik sözlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir tek ahlaksız üzerinden okullarımızı, kurumlarımızı, camiaları yaftalaması aymazlık ve büyük bir terbiyesizliktir. Hiç kimse, hele hele belli bir mevkiyi işgal eden ve mansıp sahibi biri, milyonların gözünün içine baka baka toplumsal vicdanı yaralayacak şekilde okullarımızı suç mahalliymiş gibi ilan etme hakkına sahip değildir. Bir kepazelik üzerinden kişisel tacizden kurumsal tacize geçiş yapma hadsizliğine asla müsamaha gösterilmemelidir.