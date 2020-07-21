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Eğitim Bir Sen’den Azerbaycan’a destek

ANTALYA HABERLERİ  | 21.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Tovuz Rayonu’na ağır silahlarla saldırması sonrasında, Eğitim Bir Sen’den destek açıklaması yapıldı.

Eğitim Bir Sen’den Azerbaycan’a destek

Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Tovuz Rayonu’na ağır silahlarla saldırması sonrasında, Eğitim Bir Sen’den destek açıklaması yapıldı. Kardeş ülke Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını dile getiren Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Uluslararası güçlerin ikiyüzlülüğe varan sessizliğinden faydalanan Ermenistan’ın karanlık geçmişinin izini takip ederek, Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı tehdit etmeye, masumların kanını ve gözyaşını kendi ucuz politikasına meze yapmaya devam etmektedir” dedi.
Ermenistan silahlı kuvvetlerinin asker-sivil ayrımı yapmadan saldırı düzenlediklerini söyleyen Miran, 12 Azerbaycan vatandaşının şehit olduğunu hatırlattı. Ermenilerin Azerbaycan’a dönük saldırılarının 90’lı yıllardan beri sürdüğünü belirten Başkan Miran, bu saldırılar sonucunda 30 bin Azerbaycanlı Türk’ün Ermeni saldırılarında şehit düştüğünü, sadece Hocalı katliamında 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşının ağır işkenceler neticesinde can verdiğini söyledi. Miran, “Tasması başkasının elinde olduğu açıkça görülen Ermenistan, Azerbaycan’da işgal ettiği bölgelerden çekilmeli, kardeş Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü tesis edilmelidir. Bölgede barışın, huzurun ve güvenliğin yaşama imkanı ancak bu şartlar altında mümkün kılınabilir” diye konuştu.
“Ermenistan karanlık geçmişinin izinde”
Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası güçlerin ikiyüzlülüğe varan sessizliğinden de faydalanan Ermenistan, karanlık geçmişinin izini takip etmekte; Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı tehdit etmeye, masumların kanını ve gözyaşını kendi ucuz politikasına meze yapmaya devam etmektedir. Özellikle Rusya, Dağlık Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını ‘dondurulmuş alan’ olarak işine yaradığını düşünmekte, tıpkı İngilizler gibi bu konuyu Ermenistan’ın saldırgan tavırları üzerinden gündeme getirmektedir. Ermenistan’ın, Rusya’nın da örtük desteğini alarak kendi boyunu ve çapını aşan hadiseler üzerinden maceraperestliğe soyunması, hukuksuz ve akıldan uzak hamleler yaparak bölgemizdeki barış ve istikrarı yıllardır hedef alması cevapsız bırakılabilecek kadar basit değildir”
Eğitim-Bir-Sen olarak, saldırılarda şehit olan Azerbaycan vatandaşlara rahmet dileyen Miran, “Barış ihtisasıyla gelecek ümitleri beslediğimizi kamuoyuna arz ediyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitim Bir Sen’den Azerbaycan’a destek

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