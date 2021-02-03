Eğitim Bir-Sen’den Başkan Bozkurt’a ziyaret

Eğitim Bir-Sen İnönü İlçe Teşkiyatının yeni oluşan Yönetim Kurulu üyeleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Mehmet Asar ile Yönetim Kurulu üyelerinden Gökhan Şayan, Hasan Ercan, Özge Fındık ve Oğuzhan Karaduman, ziyaret ettikleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile birlikte ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundular.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eğitim Bir-Sen yöneticilerine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni oluşan yönetime başarılar diledi.

