YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eğitim Bir-Sen’den Başkan Bozkurt’a ziyaret

Eğitim Bir-Sen’den Başkan Bozkurt’a ziyaret

03.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Eğitim Bir-Sen’den Başkan Bozkurt’a ziyaret

Eğitim Bir-Sen İnönü İlçe Teşkiyatının yeni oluşan Yönetim Kurulu üyeleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ziyaret gerçekleştirdi.Başkan Mehmet Asar ile Yönetim Kurulu üyelerinden Gökhan Şayan, Hasan Ercan, Özge Fındık ve Oğuzhan Karaduman, ziyaret ettikleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile birlikte ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundular.İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eğitim Bir-Sen yöneticilerine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni oluşan yönetime başarılar diledi.

Eğitim Bir-Sen İnönü İlçe Teşkiyatının yeni oluşan Yönetim Kurulu üyeleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Mehmet Asar ile Yönetim Kurulu üyelerinden Gökhan Şayan, Hasan Ercan, Özge Fındık ve Oğuzhan Karaduman, ziyaret ettikleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile birlikte ilçedeki eğitim faaliyetleri hakkında istişarelerde bulundular.
İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eğitim Bir-Sen yöneticilerine, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni oluşan yönetime başarılar diledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:17
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Kargın Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
030220211830040220210830nobetci
Kargın Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
030220211830040220210830nobetci
Kargın Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
030220211830040220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Dönüşümde Tepebaşı modeli örnek oluyor

Dönüşümde Tepebaşı modeli örnek oluyor

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Yunus Emre sergisi uluslararası alana taşınıyor

Yunus Emre sergisi uluslararası alana taşınıyor

Jandarma ve polis ekiplerinden ortak trafik denetimi

Jandarma ve polis ekiplerinden ortak trafik denetimi

Jandarma ve polis ekiplerinden ortak trafik denetimi

Jandarma ve polis ekiplerinden ortak trafik denetimi

Dilara Tambova Başkan Kurt’u ziyaret etti

Dilara Tambova Başkan Kurt’u ziyaret etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.