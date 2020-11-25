Eğitim-Bir-Sen'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Eğitim-Bir-Sen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, partisinin TBMM Grup toplantısında, "öğretmenlere aşağılayıcı, ayrıştırıcı ifadeler kullanarak hakaret ettiği" gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Öğretmenler Günü'nde, "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandığı anımsatıldı.

Kılıçdaroğlu'nun, bu şekilde "öğretmenlerin iradelerini yaftaladığı, demokratik tercihlerini aşağıladığı ve tahkir edici bir üslupla öğretmenlere yönelik çirkin ifadeler kullandığı" belirtilen açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenin iradesini hiçe sayarak, kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, öğretmeni iradesini pazarlamakla itham eden, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor, ayrıca öğretmenlerimizin ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.