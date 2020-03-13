Eğitim-Bir-Sen’den kitap okuma kampanyası

Korona virüs salgını nedeniyle okullarda verilen 2 haftalık aranın iyi değerlendirilmesini isteyen Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, her ailenin mutlaka 2 kitap okuyarak bu arayı değerlendirmesini istedi.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Malatya 1 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, herkesi kitap okumaya davet etti. Söylemez, Malatya Eğitim-Bir-Sen olarak 2 haftalık tedbir amaçlı tatili fırsata çevirip evlerde ailece kitap okunmasını istedi. Söylemez, herkesin en az 2 kitap okumasını ve bu anın fotoğrafının çekilerek Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No’lu Şube olarak albümleştirmeyi düşündüklerini belirtti.

Söylemez, “Kitap türü noktasında serbest olmamız ile birlikte üye arkadaşların kitaplardan birinin Sendikal Bilinç, Eğitim-Bir-Sen Felsefesi ve Mesleki Gelişim alanında olmasını tavsiye ediyoruz. Bu konularda yazılar okunup makaleler de incelenebilir. Tüm meslek gruplarını, öğrencilerimizi ve halkımızı kitap okumaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

