YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Eğitim Bir-Sen’den Mehmetçiğe destek

Eğitim Bir-Sen’den Mehmetçiğe destek

BURSA HABERLERİ  | 08.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Eğitim Bir Sen Gürsu İlçe Temsilciliği, Mehmetçiğe destek kampanyası düzenledi.Mehmetçiğe destek olmak, şehitlerin acısını paylaşmak amacıyla, Gürsu eğitim camiası arasında düzenlenen kampanya sonucu toplanan para Mehmetçik Vakfının banka hesabına yatırıldı.

Eğitim Bir-Sen’den Mehmetçiğe destek

Eğitim Bir Sen Gürsu İlçe Temsilciliği, Mehmetçiğe destek kampanyası düzenledi.
Mehmetçiğe destek olmak, şehitlerin acısını paylaşmak amacıyla, Gürsu eğitim camiası arasında düzenlenen kampanya sonucu toplanan para Mehmetçik Vakfının banka hesabına yatırıldı. Eğitim Bir Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkan yardımcıları Adil Yazıcıoğlu ve Mehmet Ali Akiş ile Gürsu Başkanı Osman Aykul ve yönetimi Gürsu Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan’a dekontu teslim etti.
Programda, öğretmenler tarafından Fetih suresi okunurken, şehitler için dualar edildi. Mehmetçiğe destek olma mesajları verilen konuşmaların ardından askerlere tatlı ikramı yapıldı.

Eğitim Bir-Sen’den Mehmetçiğe destek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Prof. Dr. Okur: "Barış isteniyorsa yeni Suriye’nin toprak ve nüfus bütünlüğü için Türkiye aynı Kıbrıs’ta olduğu gibi garantör olmalıdır"

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Yarım kalan Şehitler Anıtı, yeni proje ve yeni firma ile tamamlanacak

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında 25 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayserispor 3 puan için gitti

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürü trafik kazasında ağır yaralandı

Bursa Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:19
Öğle
13:20
İkindi
16:34
Akşam
19:10
Yatsı
20:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

152 Evler Eczanesi
Yildirim
Akasya Eczanesi
Osmangazi
Alp Eczanesi
Nilufer
Bahar Eczanesi
Osmangazi
Bengisu Eczanesi
Nilufer
Bursa Vatan Eczanesi
Yildirim
Eray Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Arınç, Bursa’da Sünnet Törenine Katıldı

Arınç, Bursa’da Sünnet Törenine Katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.