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Eğitim Bir-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" talebi

02.11.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim Bir-Sen'den "Öğretmenlik Meslek Kanunu" talebi

Eğitim-Bir-Sen, uluslararası standartlara uygun bir "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun çıkarılması talebinde bulundu.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ulus Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, öğretmenlerin itibarının artırılması, haklarının korunması ve yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması hedefine, "11. Kalkınma Planı"nda ve Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitim Vizyonu Belgesi"nde yer verildiğini belirten Yalçın, "Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen ne yazık ki öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisi hala karşılanamamıştır." dedi.

Yalçın, çıkarılacak kanunun uluslararası standartlara uygun düzenlenmesi gerektiğini dile getirerek, kanun konusundaki beklentilerini 2018 yılında hazırladıkları "Öğretmenlik Meslek Kanunu İhtiyaç ve Öneriler" başlıklı raporla açıkladıklarını anımsattı.

Meslek kanununun, öğretmelerin atamalarını, yetişme, gelişme ve kariyer imkanlarını da içermesi gerektiğini ileri süren Yalçın, 24 Kasım'da öğretmenlere verilecek en büyük müjdenin "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun TBMM gündemine getirilmesi olacağını kaydetti.

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