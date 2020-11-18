Eğitim Bir Sen’den online eğitim çağrısı

Eğitim Bir-Sen Genel Disiplin Kurulu Başkanı, Adıyaman Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, şeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullarda eğitimin 31 Aralık 2020 tarihine kadar online yapılacağını hatırlatarak, meydana gelecek aksaklıkların önlenmesi için çağrıda bulundu.

Eğitim Bir- Sen Genel Disiplin Kurulu Başkanı, Adıyaman Memur- Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir - Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, sağlık açısından yüz yüze eğitime tekrar ara verilmesi tatil anlamına gelmediğini hepimiz için daha fazla sorumluluk anlamına geldiğini ifade ederek, "Öğretmenlerin dinlenmesi gibi bir algıya dönüştürülmesi büyük haksızlık. Öğretmenlerin dinlenmesi gibi bir algıya dönüştürülmesi büyük haksızlıktır. Yüz yüze eğitime geçilmesi, öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanı arkadaşlarımızı heyecanlandırmıştı. Öğretmenlerimiz İle ilgili online eğitim sürecinde daha stresli oldukları halde yatıyorlar algısı sona ermişti ki, tekrar benzer haksızlıklara kimsenin tevessül etmemesini temenni ediyorum. Online eğitim sürecinde üzerlerindeki ders yükünü canlı derslerle giderirken, imkanı olmayan veya çeşitli sebeplerle derse katılamayan öğrencilerle ve velileri ile telefonlaşıp sorunlarına çözüm bulmaya çalışacaklardır” dedi.

Evlerin bir odasını okula, kurs merkezine dönüştürüp çocukların günlük, haftalık, aylık, hatta yıllık planlarını disiplinli bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Söylemez, “Bu süreçte uzaktan eğitim merkezlerine ihtiyaç olacağından belediyelerimizin bu konuda sorumluluk almasını bekliyoruz. Ayrıca esnek çalışma konusunda farklı uygulamalara son verilmeli, devlet kurumlarında asgari personel ile işlerin yürütülmesi olmalı, tüm çalışanlara mesai yaptırmak olmamalıdır. Online eğitim sürecinde üzerlerindeki ders yükünü canlı derslerle giderirken, imkanı olmayan veya çeşitli sebeplerle derse katılamayan öğrencilerle ve velileri ile telefonlaşıp sorunlarına çözüm bulmaya çalışacaklardır” şeklinde konuştu.

Memur- Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz ise yaptığı konuşmasında, bu süreçte eğitimde fırsat eşitsizliğinde kaygılarının olduğunu ifade ederek, "Malumunuz eğitim ile ilgili çok önemli kararlar alındı. Elbette ki saygıyla karşılıyoruz. Çünkü sağlık her işin başı. Ama eğitimde olmasa olmazımız. Bu ülkede heba edecek bir gencimiz bile olmamalı. Bir yandan pandemiyle mücadele ederken, bir yanda da çocuklarımızın eğitimsiz kalmamaları için ayrı bir önlem almalıyız. Bu anlamda alınan tedbirlerin belki ülkeler nazarında, dünyada örnek alınan ülkelerdeniz ama biz eğitim bir sen olarak, çocukların online eğitim yanında yüz yüze eğitimin yapılmasından yanaydık. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler tam okula gitmeye alışmışken bu durumun ortaya çıkması elbette ki istenilmezdi. Ama gerekli miydi? Tabi ki gerekliydi. Biz eğitimci olarak eğitimde fırsat eşitsizliğinin kaygılarını yaşamıyor değiliz. Çünkü her çocuğun eğitime ulaşabilmesi için imkânlar sağlanmalı. Kimisinin ulaşabilecek tableti, kimisinin interneti yok. Bu anlamda bakanlık biraz daha insiyatif almalı ve okulları, velileri desteklemelidir. Bunu yaparken hiçbir şekilde eğitimcilerin zarar görmesini istemeyiz. Onlar ihmal edilmemeli, özlük hakları geriye gitmemeli" diye konuştu.



