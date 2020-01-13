YURTHABER
  4. Eğitim camiasından Başkan Say’a teşekkür ziyareti

Eğitim camiasından Başkan Say’a teşekkür ziyareti

VAN HABERLERİ  | 13.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve beraberindeki eğitimciler, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı ziyaret ederek, eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, beraberindeki Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Van Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sağınç ve Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu’yla Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı makamında ziyaret etti.

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve beraberindeki eğitimciler, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı ziyaret ederek, eğitime yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, beraberindeki Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Van Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Sağınç ve Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdiresi Neşe Evliyaoğlu’yla Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında değerlendirmelerde bulunan Müdür Tevke, Başkan Say’ın yaptığı hizmetlerin yanı sıra, okulların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda kendilerine bir bütçe ayırdığını ve okulların boya, badana, bahçe düzenlenmesi gibi önem arz eden ihtiyaçlarını da gidererek çözüme kavuşturduğunu belirtti. Tevke, “Çok ciddi sorunları gayret ile kısa bir zamanda gerçekleştirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Eğitime verdiğiniz destek ve katkıları çok önemli buluyoruz. Milli eğitim camiası, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İsmail Say ise, gerek şahsı gerekse de belediye olarak eğitime çok önem verdiklerini belirtti. Eğitim için ellerinden geleni imkanlar dahilinde yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Başkan Say, “Eğitim için okullarımız olsun, öğrencilerimiz olsun fiziki şartlarını elverişli hale getirmeliyiz. Eğer biz yeterince elverişli bir hale getiremezsek, kaliteli bir eğitim veremesek, bir şey de isteyemeyiz. İleride imkanlarımız artarsa daha fazla destek vermeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.
Birlikte çalışmanın öneminin de vurgulandığı ziyarette, sorun ve sıkıntıların üzerinde birlikte gelineceğine değinildi. Ziyaret, Başkan Say’a çeşitli hediyelerin verilmesi ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel göreve başladıBİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel göreve başladı
Özalp ilçesinde kar yağışıÖzalp ilçesinde kar yağışı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

CHP Aliağa İlçe Başkanlığı’na Özlem Şan Oğuzhan Seçildi

Van Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:16
Öğle
12:20
İkindi
14:51
Akşam
17:13
Yatsı
18:35

Van Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Başak Eczanesi
Ipekyolu
Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Öz Sevgi Eczanesi
Ercis
Sağlık Eczanesi
Gevas
Güzelsu Eczanesi
Gurpinar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zabıta seyyara geçit vermiyor

Zabıta seyyara geçit vermiyor

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Başkan Sabırlı’dan Mekke’nin fethi ve yeni yıl mesajı

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Kadınlar 3. Lig 9. Grup

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürpınar Kaymakamı Sayar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Tuşba Belediyesinden ‘Şırınga Çikolata’ denetimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.