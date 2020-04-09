Eğitim camiasından polise baklavalı ziyaret

Kütahya’nın Emet ilçesinde eğitimciler, Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında canla başla mücadele eden polis ekiplerine baklava ikram etti.

Emet Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, yaptığı açıklamada, ’’Polis haftası münasebetiyle düzenlediğimiz ziyarete, ilçemizdeki eğitimciler adına, bu zorlu süreçte canla başla çalışan fadakar cefakar polislerimize, Müdür Yardımcısı Davut Akpolat ile birlikte ilçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım nezdinde baklava ikram ettik. Görevlerinde üstün başarılar dileriz’’ dedi.

Emet İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, Emet eğitim camiasına tüm ilçe polis teşkilatı adına teşekkür ettiğini belirtti.

