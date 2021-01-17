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Eğitim camiasından sağlık çalışanlarına destek

17.01.2021 13:36 | Son Güncelleme:
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Adana’da, Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmen ve işletmede beceri eğitimi alan öğrenciler tarafından yapılan aşure, Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servis’te görevli sağlık çalışanlarına ikram edildi.Covid-19 pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına desteklerini göstermek adına hazırlanan aşureyi, Okul Müdürü Ayşe Türkoğlu, okul idarecileri ve yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Üstün ile birlikte sağlık çalışanlarına dağıtıldı.Seyhan Devlet Hastanesi Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Fevzi Höke, Acil Servis Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Türker Deveci, Sorumlu Hekim Yardımcısı Doktor Metin Haptane ve Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Hatice Karal Özbek tarafından ağırlanan öğretmenler, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, cansiperane fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın daima yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Adana’da, Seyhan İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğretmen ve işletmede beceri eğitimi alan öğrenciler tarafından yapılan aşure, Seyhan Devlet Hastanesi Acil Servis’te görevli sağlık çalışanlarına ikram edildi.
Covid-19 pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına desteklerini göstermek adına hazırlanan aşureyi, Okul Müdürü Ayşe Türkoğlu, okul idarecileri ve yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Saffet Sarıdağ, Seyhan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Üstün ile birlikte sağlık çalışanlarına dağıtıldı.
Seyhan Devlet Hastanesi Kalite ve Destek Hizmetleri Müdürü Fevzi Höke, Acil Servis Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Türker Deveci, Sorumlu Hekim Yardımcısı Doktor Metin Haptane ve Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Hatice Karal Özbek tarafından ağırlanan öğretmenler, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde, cansiperane fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onlara minnettarız” dedi.

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