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Eğitim Fakültesi dekanları COVID-19 sonrası yeni eğitim düzenini ele alacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.09.2020 12:51 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi ve Eurasian Journal of Educational Research (EJER) dergisinin birlikte düzenlediği 7.

Eğitim Fakültesi dekanları COVID-19 sonrası yeni eğitim düzenini ele alacak

Anadolu Üniversitesi ve Eurasian Journal of Educational Research (EJER) dergisinin birlikte düzenlediği 7. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 10 Eylül Perşembe günü “Eğitimin Geleceği ve 21. Yüzyıl Becerileri” ana teması ile başlıyor.
Kongre süresince 12 çalıştay ve 1 panel düzenlenecek ve aynı zamanda alandaki yetkin isimlerle söyleşiler gerçekleştirilecek. Kongrenin açılışını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eğitim Fakültesi Dekanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı ile EJER Editörü Doç. Dr. Şakir Çınkır yapacak. Açılış konuşmalarının ardından ise kongrenin ilk oturumunda; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Keleş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgül Yılmaz Tüzün ve Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Doğanay “COVID-19 Pandemisi Sonrasında Yeni Eğitim Düzeni” başlıklı konuyu ele alacaklar.
EJERCongress 2020-Online etkinlikleri süresince aynı anda 10 ayrı salondan canlı yayın yapılacak. 4 gün boyunca 660 bildirinin sunulacağı kongre www.ejercongress.org adresinden takip edilebilecek.

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