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Eğitim Fakültesi öğrencilerinden KPSS matematik desteği

AMASYA HABERLERİ  | 06.03.2020 09:30 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında, Doç.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında, Doç. Dr. Aslıhan Sezgin danışmanlığında bulunan öğrenciler, 30 adet matematik sorusunun sorulduğu KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavına katkı sunmak amacıyla, lisans programlarında matematik dersi bulunmayan Türkçe öğretmenliği, sosyal bilgiler öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerine matematik kursu vermeye başladı.
Uygulamanın kapsamı, işleyişi ve amacı hakkında bilgilendirme yapmak üzere Eğitim Fakültesi Dekanlık Konferans Salonunda, çalışmaya katılmak isteyen öğrencilere bilgilendirme toplantısı yapan ders sorumlusu Doç. Dr. Aslıhan Sezgin, hedefin 10 haftada, 10 konu ve KPSS’de en az 15 matematik sorusunu doğru cevaplayabilmek olduğunu belirtti. Uygulamaya katılacak öğrenciler, böyle bir uygulamanın KPSS’de oldukça faydalı olacağını dile getirirken, projede yer alan İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı öğrencileri ise öğretici rolünde bulunup, kendi fakültesindeki arkadaşlarının KPSS başarılarına katkı sağlayacak böyle bir deneyime ortak olmanın, kendilerini oldukça gururlandırdığını söyledi.
Doç. Dr. Aslıhan Sezgin, toplantının ardından uygulamada yer alan öğrencilerine, üniversite yıllarında yapmış oldukları bu uygulamadan hatıra kalması düşüncesiyle, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da “Mesleğin Güçlü Temsili” olarak ifade ettiği öğretmen önlüklerini giydirerek, önlükleri öğrencilerin mezuniyet gününde imzalama sözü verdi. Ayrıca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir ile birlikte öğrencilerine uygulama süresince her konuda destek olacağını ifade ederek, fakülte başarısına yapacakları katkılardan dolayı öğrencilerine teşekkür etti.

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