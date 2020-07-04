Eğitim fakültesinden öğretim elemanlarına uzaktan eğitim dersleri

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim elemanları öncülüğünde, uzaktan eğitim etkinliklerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sürecine katkı sağlayacak “Canvas Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi Eğitimi” adlı projeyi hayata geçirdi.

Eğitim etkinlikleri yüz yüze ve çevrim içi katılıma olanak sağlayacak biçimde planlanarak öğretim elemanlarının tercihine sunuldu. Bu eğitimlerden ilki olan “Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi” eğitimi Eğitim Fakültesi E Blok Seminer Salonu’nda yapıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilen eğitimlerde derslikler eğitim öncesinde dezenfekte edildi ve sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni sağlandı. Çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek olan ikinci eğitim ise Anadolu Üniversitesi Canvas Öğrenme Yönetim sistemi üzerinden yürütülecek. Bu eğitim hem yüz yüze eğitim hem de çevrim içi olarak bütün öğretim elemanlarının katılımına açık olacak.

Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Eğitimi; “Canvas arayüzü, çevrim içi derslerin yapılandırılması, modül oluşturma, kısa sınav oluşturma, görsel-işitsel materyallerin paylaşımı, ölçme değerlendirme araçları, entegre intihal canlı ders araçları ve ders içeriğinin yapılandırılmasında pratik çözümler” gibi konu başlıklarından oluşacak.

Diğer yandan canlı ders modülü aracılığı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan eğitim, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te başlayacak.

