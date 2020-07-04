YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eğitim fakültesinden öğretim elemanlarına uzaktan eğitim dersleri

Eğitim fakültesinden öğretim elemanlarına uzaktan eğitim dersleri

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 04.07.2020 16:45 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim elemanları öncülüğünde, uzaktan eğitim etkinliklerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sürecine katkı sağlayacak “Canvas Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi Eğitimi” adlı projeyi hayata geçirdi.Eğitim etkinlikleri yüz yüze ve çevrim içi katılıma olanak sağlayacak biçimde planlanarak öğretim elemanlarının tercihine sunuldu.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim elemanları öncülüğünde, uzaktan eğitim etkinliklerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sürecine katkı sağlayacak “Canvas Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi Eğitimi” adlı projeyi hayata geçirdi.
Eğitim etkinlikleri yüz yüze ve çevrim içi katılıma olanak sağlayacak biçimde planlanarak öğretim elemanlarının tercihine sunuldu. Bu eğitimlerden ilki olan “Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi” eğitimi Eğitim Fakültesi E Blok Seminer Salonu’nda yapıldı. İki oturum halinde gerçekleştirilen eğitimlerde derslikler eğitim öncesinde dezenfekte edildi ve sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni sağlandı. Çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek olan ikinci eğitim ise Anadolu Üniversitesi Canvas Öğrenme Yönetim sistemi üzerinden yürütülecek. Bu eğitim hem yüz yüze eğitim hem de çevrim içi olarak bütün öğretim elemanlarının katılımına açık olacak.
Canvas Öğrenme Yönetim Sistemi Eğitimi; “Canvas arayüzü, çevrim içi derslerin yapılandırılması, modül oluşturma, kısa sınav oluşturma, görsel-işitsel materyallerin paylaşımı, ölçme değerlendirme araçları, entegre intihal canlı ders araçları ve ders içeriğinin yapılandırılmasında pratik çözümler” gibi konu başlıklarından oluşacak.
Diğer yandan canlı ders modülü aracılığı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan eğitim, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’te başlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Bursa'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Edremit’te Osmanlı Camisi’nin temeli törenle atıldı

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Trabzon'da özel harekat destekli asayiş uygulaması yapıldı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Pamukkale Belediye Meclisi 3 ay aradan sonra toplandı

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit’e veda ziyareti

Tayini çıkan Hakimlerden Kaymakam Çimşit’e veda ziyareti

Eskişehir Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:28
Öğle
13:07
İkindi
17:04
Akşam
20:37
Yatsı
22:21

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Onur Eczanesi
Tepebasi
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Sezgin Eczanesi
Odunpazari
Uzman Eczanesi
Tepebasi
Ata Eczanesi
Odunpazari
Üniversite Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi

Huzurevinden sonra il binasında da korona tespit edildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Beylikova’ya 80 tonluk kantar

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

Türk Chopper Odunpazarı Tanıtımında Aktif Rol Alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.