YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Eğitim için El Ele’de kariyer günleri

Eğitim için El Ele’de kariyer günleri

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllar sürdürdüğü Eğitim için El Ele projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenlendi.Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenlendi.

Eğitim için El Ele’de kariyer günleri

Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllar sürdürdüğü Eğitim için El Ele projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenlendi. Kent Konseyi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Eğitim İçin El Ele Koordinatörü Ceren İnanç, gönüllü eğitmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, "Hem Denizlimizin hem de ülkemizin yarınları sizlere bağlı. Hangi meslek grubu olursa olsun tüm meslekler çok kıymetli, bizim için kıymetli olan insanımızdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi, ‘Türk milleti çalışkandır, zekidir’ yeter ki gayret olsun, hedefi doğru belirleyip ulaşmak için gayret etmek lazım" diye konuştu.

“Gönüllüğü hayat kültürü haline getirmek lazım”
Kent Konseyi çatısı altında yer alan herkesin gönüllülük duygusu ile çalıştığına dikkat çeken Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların, toplumda yer alan diğer insanlar için mutlaka yapacağı bir şeyler vardır. Hayatta hepimizin yapabileceği güzel şeyler var. Şu anda sizlerin birinci hedefi üniversite sınavı, inşallah güzel bir çalışma dönemi geçer. Herkes idealindeki yerlere kavuşur. Hayatın her kademesinde gönüllük yapmak mümkün, iş, okul, aile hayatında bir şekilde gönüllü olabilirsiniz. Gönüllüğü hayat kültürü haline getirmek lazım” dedi.

Öğrenciler merak ettiklerini sordu
Açılış konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Makine Mühendisi Metin Kocabatmaz ve Avukat Fatih Durmaz tarafından iki farklı oturumda seminer verildi. Meslek seçimlerini nasıl yaptıklarını anlatan Kocabatmaz ve Durmaz, makine mühendisliği ve avukatlığa ait bilgi, birikim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin merak ettiği soruları da cevaplayan Kocabatmaz ve Durmaz, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.

Eğitim için El Ele’de kariyer günleri

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Denizli’de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralıDenizli’de otomobil şarampole girdi: 2 çocuk yaralı
Denizli Ticaret Odası Elazığ ve Malatya’ya 2 TIR yardım yolladıDenizli Ticaret Odası Elazığ ve Malatya’ya 2 TIR yardım yolladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

İşçi servisi takla attı: 11 yaralı

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Meral Akşener'den depremzedelere ziyaret

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Vanlı futbol hakemlerinden Elazığ için seferberlik

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Denizli Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:05
Öğle
13:21
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:46

Denizli Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Aslı Eczanesi
Merkezefendi
Ercan Eczanesi
Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Gülriz Eczanesi
Merkezefendi
Kızıltaş Eczanesi
Pamukkale
Servet Eczanesi
Pamukkale
Üçgen Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.