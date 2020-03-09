Eğitim-İş Sendikası , kadın yöneticileri ve üyeleri ile bir araya geldi

İş Sendikası, yöneticileri kadın üyeleri ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle bir araya geldi.

Merkez Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça, ayrımcılık ve şiddet eğilimlerinin kadının sesini duyurma mücadelesinde gölgeleme yaptığını söyledi.

Akça, açıklamasında; “Kadın cinayetleri artmış, katillerin takım elbise giydiği için ceza indirimleri alması bu artışta hatırı sayılır bir rol oynamıştır. Son 10 yılda kadına şiddet oranlarında, insanlığın utançtan boynunu bükeceği kadar büyük bir artış yaşanmıştır. Kadınların uğradığı tacizler ve cinsel saldırılar da maalesef artık kanıksanır hale gelmiştir. Ancak eğitim ve devletin doğru politikalar üretmesiyle kadına şiddeti ön gören mekanizmalar en asgari düzeye çekilir”dedi.

