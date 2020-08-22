YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Eğitim-İş’de aday bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Eğitim-İş’de aday bilgilendirme toplantısı düzenlendi

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 22.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Eğitim-İş Kırşehir Şubesinde aday tanıtım toplantısı düzenlendi.1-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şube genel kurul delegeliği ve il temsilciliği için adaylık açıklama süreçleri başladı.

Eğitim-İş’de aday bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Eğitim-İş Kırşehir Şubesinde aday tanıtım toplantısı düzenlendi.
1-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şube genel kurul delegeliği ve il temsilciliği için adaylık açıklama süreçleri başladı. Kırşehir Eğitim İş Şubesi Yönetim Kurulu adayları adına açıklamada bulunan Serdar Kaynak, eğitimin sorunları ve çözüm önerileri ile birlikte aday olduğunu söyledi. Kaynak, adaylık başvurusu yaptığı sendikada, “2020-2021 yılı eğitim öğretim yılına girmiş olduğumuz şu dönemde çözüme kavuşturulmayı bekleyen eğitimdeki sorunlar düşündürmektedir” dedi. Sistem sorunlarının anlatıldığı toplantıda çözüm önerilerini de açıklayan Kaynak açıklamasını şöyle sürdürdü;
"Eğitimin temel hak olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu hakkın alınıp satılamayacağı gerçeğini daha sesli kamuoyuna aktarmamız gerekmektedir. Okullarda işleyen ihtiyaç ve gereklilik oluşturan tüm parasal süreçler devlet eliyle çözülmeli, paran kadar hizmet, paran kadar eğitim anlayışı bir an önce terk edilmelidir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
PARTNERŞarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorumŞarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
En Çok Okunan Yerel Haberler
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"

Kırşehir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:56
Öğle
12:51
İkindi
16:35
Akşam
19:37
Yatsı
21:01

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Beyaz Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması
Kırşehir Belediyesin’den kurban kesim yerleri açıklaması
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bayanlar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışasında Kayseri birinci oldu
Bayanlar Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışasında Kayseri birinci oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.