Eğitim koordinasyon kurulu yılın ilk toplantısı yaptı

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü bünyesinde oluşturulan Eğitim Koordinasyon Kurulu’nun 2021 yılının ilk toplantısı, Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirildi.

Akademik Birim Eğitim Koordinatörlerinden oluşan Eğitim Koordinasyon Kurulu toplantısı, pandemi önlemlerinden dolayı iki bölüm şeklinde gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç’in açılış konuşmasıyla başlayan ilk toplantı, Fakülte ve Enstitü temsilcilerine yönelik; diğer toplantı ise Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Rektörlüğe bağlı Bölüm Başkanlarının temsilcilerine yönelik düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş başkanlığında toplanan Eğitim Koordinasyon Kurulu’nda; “Eğitim Koordinatörlüğü Kurumsal Yapısı ve Faaliyet Alanları, Eğitim Koordinasyon Kurulu’nun Görevleri, Eğitim-Öğretim Süreçlerinde Dış Değerlendirme ve Akreditasyon ile Düzce Üniversitesi Birimlerinin Ders Görevlendirme Talepleri ve Müfredat Değişimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar” üzerinde duruldu.

Toplantıda; birimlerin ders görevlendirme talep yazışmalardaki örnek şablonlar ve Eğitim Koordinatörlüğü internet sitesinde yer alan diğer şablon yazılar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Zeynep Seda Çavuş, Düzce Üniversitesi Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi’ne yönelik iç ve dış değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda, birimlere Bologna Bilgi Sistemi ile ilgili eğitim verileceğini ve yaşanan problemlerin Akademik Birim Eğitim Koordinatörleri iş birliğiyle çözüleceğini belirtti.

Toplantı gündeminin ardından, Akademik Birim Eğitim Koordinatörlerinden gelen soru ve cevaplar, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Çavuş ve Eğitim Koordinatörü Şube Müdürü Dinçer Korkmaz tarafından cevaplandırıldı.



