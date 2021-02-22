YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi törenle başladı

Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi törenle başladı

22.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, Sakarya genelinde 200’ü aşkın köy okulu ve anaokullarında 14 bin öğrencinin katıldığı yüz yüze eğitimle başladı.İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler ilçesine bağlı Kayalar Reşitbey İlkokulunda öğrencilerle buluştu.

2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, Sakarya genelinde 200’ü aşkın köy okulu ve anaokullarında 14 bin öğrencinin katıldığı yüz yüze eğitimle başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler ilçesine bağlı Kayalar Reşitbey İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Karasu ilçesinde ise ikinci dönemin açılış töreni Şehit İsmail Hakkı Yılmaz İlk ve Ortaokulu’nda düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, İlçe Mili Eğitim Müdürü Çetin Turhan katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, salgın sürecinin bir an önce bitmesini ve kent genelinde 212 bin öğrencinin yüz yüze eğitime kavuşmasını temenni etti. Tören sonrasında ise öğrenciler, ders başı yapmak için sınıflarda yerini aldı.
Kayalar Reşitbey İlkokulunda bayrak töreniyle başlayan yüz yüze eğitime katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Bugün çok heyecanlı ve güzel bir gün yaşıyoruz. Evlatlarımızın okulların açılmasıyla duyduğu mutluluk gözlerinden okunuyor. Hepimiz yüz yüze eğitimi çok özlemişiz. İlimiz genelinde bugün itibarıyla 14 bin öğrencimiz, 1 Mart’tan itibaren de yine binlerce öğrencimiz okullarıyla buluşacak. Salgın hastalığın bir an önce bitmesini, ilimiz genelindeki 212 bin öğrencimizin, öğretmenlerimizin, tüm paydaşlarımızın sağlıklı bir şekilde yüz yüze eğitime kavuşmasını diliyoruz. Kademeli olarak başlattığımız yüz yüze eğitimin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, okul yöneticilerimize, eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 22 Şubat Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:36
Öğle
13:17
İkindi
16:17
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Sakarya Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Pazartesi

Aziziye Eczanesi
Adapazari
Ihlamur Eczanesi
Adapazari
Özgür Eczanesi
Yenikent
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Uğur Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Kayserispor 23 futbolcuyla gitti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa için sarı uyarı

Bursa için sarı uyarı

Kar ilçede çatıları çökertti

Kar ilçede çatıları çökertti

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

BANÜ’de yüz yüze eğitim başlıyor

Diğer Haberler

YÖK Raporuna göre SAÜ sosyal sorumlulukta ikinci

YÖK Raporuna göre SAÜ sosyal sorumlulukta ikinci

Fikir Sanat Akademisi Kütüphanesi okurlarını bekliyor

Fikir Sanat Akademisi Kütüphanesi okurlarını bekliyor

Sakarya, Düzce, Karabük ve Bolu'da kısıtlamayı ihlal eden 345 kişiye para cezası kesildi

Sakarya, Düzce, Karabük ve Bolu'da kısıtlamayı ihlal eden 345 kişiye para cezası kesildi

Kuryelerin elektrikli bisikletlerini ve paketlerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kuryelerin elektrikli bisikletlerini ve paketlerini çaldığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Servis buzlanan yolda kalınca, öğrenciler okula yürüme gitti

Servis buzlanan yolda kalınca, öğrenciler okula yürüme gitti

Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.