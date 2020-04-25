Eğitim platformu MentalUP, 5,5 milyon kullanıcıya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile ortak olduğu eğitim platformu MentalUP, uzaktan eğitim döneminde de çocukların bilişsel beceri gelişimine destek oluyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, MentalUP, Türkiye'nin çocuklara yönelik ilk ve tek oyunlaştırılmış eğitim platformu olma özelliği ile yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda MentalUP'ın kullanıcı sayısı, uzaktan eğitim sürecinde 500 bin artarak, 5,5 milyona ulaştı.

MentalUP, uzman doktorlar, akademisyenler ve oyun tasarımcıları tarafından geliştirilen keyifli egzersizlerle çocukların dikkat, hafıza, problem çözebilme gibi zihinsel becerilerinin gelişmesini amaçlıyor.

Uzaktan eğitim döneminde de çocukların yanında olan MentalUP, yüzde 30 fiyat avantajı sağlayarak tam sürüm üyelik ücretlerini 179 TL yerine 125 TL'ye sunuyor.

- 4 ila 13 yaş arası çocuklara özel içerikler

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, inovasyon ve girişimciliğin ekonominin itici gücü olduğunu belirterek, 2016 yılında Türk Telekom Girişim Hızlandırma Programı Pilot'a dahil ettikleri MentalUP'a, girişimciliği desteklemek amacıyla TT Ventures aracılığıyla ortak olduklarını kaydetti.