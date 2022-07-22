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Eğitimci ve yazar Asım Gültekin, vefatının 2. yılında anıldı

22.07.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitimci ve yazar Asım Gültekin, vefatının 2. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Eğitimci ve yazar Asım Gültekin, vefatının 2. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Dünya Dergiler Birliği ve Genç Dergiler Birliğince düzenlenen anma etkinliği, Asım Gültekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Gültekin'in dostları ve öğrencileri katıldı.

Programın moderatörlüğünü yapan yazar Enes Batman, Asım Gültekin'in en büyük özelliklerinden birinin insanları birbiriyle tanıştırması olduğunu belirterek, "Buradaki topluluk da ekseriyetle Asım hocanın vasıtasıyla tanışmış, zamanla güzel dostluklar kurmuştur. Sevdiği insanları, sevdiği diğer insanlara sunar ve onların tanışmalarına vesile olurdu." dedi.

Dünya Dergiler Birliğinden Murat Ayar, Gültekin'in gençleri çok önemsediğini vurgulayarak, "O kendi Müslüman devrimci duruşuyla kendi doğrularını insanlarla paylaşırdı. Özellikle gençlerle çok ilgiliydi ve onları gördüğünde heyecanlanıyordu." ifadelerini kullandı.

Ayar, yazar Rasim Özdenören'in de bu sabah yoğun bakıma kaldırıldığını öğrendiğini aktararak, "Onun için de çok dua ediyorum. Allah acil şifalar versin. Asım kardeşimize de tekrar rahmet olsun." diye konuştu.

Programda, Özdenören'in geçen yılki anmada gönderdiği mesaj dinletildi. Özdenören, kayıtta şu ifadeleri kullanıyor:

"Asım vefat etti fakat hala günlük hayatımızda her an yanımızda gibi hissediyoruz. Genç yaşta hayatını kaybetmiş olması acı bir olay, onun yazacağı çok şeyler vardı. Dahası onun yazacağı şeyler, başkaları tarafından da yerine getirilemeyecek türden yazılardı. Ölümü bir arkadaşı olarak bizi yakından ilgilendirdiği gibi, sohbetlerinden ve yazılarından bizi mahrum bırakmış olması da acımızı büyütüyor. Allah'tan rahmet diliyorum."

Genç Dergiler Birliği Başkanı İbrahim Ethem Altınsoy da Gültekin'i çok küçük yaşlarında tanıdığını ifade ederek, "İlk defa dergi çıkarmak istediğimiz yıllarda 'Bir A4 kağıdı ikiye katlayın ve derginiz elinizde' diyerek cesaretlendirdiğini unutmuyorum. Bütün içeriklerimizi özenle inceler ve her zaman değerlendirmede bulunur, hiçbir zaman geri çevirmezdi." dedi.

Programa katılan dostları, Asım Gültekin ile hatıralarını anlattı.

Eğitimci ve yazar Asım Gültekin, vefatının 2. yılında anıldı

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