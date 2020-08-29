Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı İyilik ve Kötülüğün Kıskacında Gençlik isimli yeni kitabı yayımlandı.

Sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev üstlenen, ulusal dergi ve haber sitelerinde toplumsal ve sosyal olaylarla ilgili birçok makalesi yayınlanan Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı raflardaki yerini aldı.

Yazar Darıcı kitapta, genelde insanların, özelde de gençlerin, günümüz dünyasında cereyan eden toplumsal ve sosyal olayların gençler üzerindeki etkisine, kimlik problemlerine, din algısına, Allah ile olan kulluk ilişkisine, geleceğe olan yaklaşım biçimine ve benzeri birçok konuya temas etmektedir. Gençlerin rolüne, hak, hukuk, adalet, özgürlük, sorumluluk gibi konular üzerinden gençleri, öz değerlere dönüşe, yeni bir medeniyet inşası için iyiliğe davete, kötülüğün kıskacından uzaklaşarak özgün ve özgür bir şahsiyete davet etmektedir.

