YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.08.2020 15:33 | Son Güncelleme

Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı İyilik ve Kötülüğün Kıskacında Gençlik isimli yeni kitabı yayımlandı.Sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev üstlenen, ulusal dergi ve haber sitelerinde toplumsal ve sosyal olaylarla ilgili birçok makalesi yayınlanan Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı raflardaki yerini aldı.Yazar Darıcı kitapta, genelde insanların, özelde de gençlerin, günümüz dünyasında cereyan eden toplumsal ve sosyal olayların gençler üzerindeki etkisine, kimlik problemlerine, din algısına, Allah ile olan kulluk ilişkisine, geleceğe olan yaklaşım biçimine ve benzeri birçok konuya temas etmektedir.

Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı

Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı İyilik ve Kötülüğün Kıskacında Gençlik isimli yeni kitabı yayımlandı.
Sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev üstlenen, ulusal dergi ve haber sitelerinde toplumsal ve sosyal olaylarla ilgili birçok makalesi yayınlanan Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı raflardaki yerini aldı.
Yazar Darıcı kitapta, genelde insanların, özelde de gençlerin, günümüz dünyasında cereyan eden toplumsal ve sosyal olayların gençler üzerindeki etkisine, kimlik problemlerine, din algısına, Allah ile olan kulluk ilişkisine, geleceğe olan yaklaşım biçimine ve benzeri birçok konuya temas etmektedir. Gençlerin rolüne, hak, hukuk, adalet, özgürlük, sorumluluk gibi konular üzerinden gençleri, öz değerlere dönüşe, yeni bir medeniyet inşası için iyiliğe davete, kötülüğün kıskacından uzaklaşarak özgün ve özgür bir şahsiyete davet etmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
Edirne'de Kovid-19'a karşı her gün 15 bin noktadan mücadele veriliyor
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
İşadamı Aldudak’tan doğalgaz rezervi açıklaması
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
‘Gönül Seferberliği’ne yoğun ilgi
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te çıkan fabrika yangını söndürüldü
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Doğubayazıt’taki okulların hazırlıklarını inceledi
Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin Doğubayazıt’taki okulların hazırlıklarını inceledi

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:33
İkindi
16:13
Akşam
19:08
Yatsı
20:28

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Sevilay Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Önder Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Milletvekili Fırat’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı
Milletvekili Fırat’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bayram öncesi 70 bin adet poşet dağıtıldı
Bayram öncesi 70 bin adet poşet dağıtıldı
Adıyaman, Biberin Merkezi Olma Yolunda
Adıyaman, Biberin Merkezi Olma Yolunda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.