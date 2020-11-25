Eğitimci-Yazar Hayati İnanç Vanlılarla buluştu

Van Büyükşehir Belediyesi, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddette Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında Eğitimci-Yazar Hayati İnanç’ı ‘Can Veren Pervaneler’ söyleşisi ile Vanlılarla buluşturdu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez’in de katıldığı söyleşi, Büyükşehir Belediyesi youtube ve sosyal medya hesaplarında da canlı olarak yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen söyleşi programı korona virüs salgını kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.

Van’da olmaktan mutlu olduğunu belirten Hayati İnanç, öğretmenler ve kadınların kendisine anne olgusunu hatırlattığını belirterek, “Dün Öğretmenler Günü, bugün ise Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’dür. Ama bu iki kavram da bana aynı şeyi anımsatıyor. Annem. Çünkü ilk öğretmenim de annem, söz konusu şiddetten uzak tutulması gereken, haşa şiddet nedir ayaklarının altı öpülmesi gereken de annemdir. Çünkü cennet annelerin ayakları altındadır. Babaların değil. Erkeklerin değil. Kadınların değil” dedi.

Hayatından örnekler vererek söyleşiye başlayan Hayati İnanç, tarihten ve şairlerden beslendiği mısraları günümüz Türkçesine uyarlayarak, tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Kadının toplumdaki yeri ve önemini annelik olgusu üzerinden anlatan İnanç, hayranlık duyduğu gönül sultanları ve şairlerden de örnekler vererek söyleşisini tamamladı.

Söyleşinin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Hayati İnanç’a teşekkür etti. Vali Bilmez, "Değerli Hayati İnanç hocam, Van’a hoş geldiniz. İnşallah bu pandemi musibetinden hem memleketimiz hem bütün insanlık kurtulur. Sevginin olmadığı yerde şiddet ürer. Eğer dünyada ve ailede şiddet varsa bunun tek sebebi yeryüzünden sevgiyi kaybetmemizden kaynaklı olduğundan inanıyoruz. Hocamızda bugün bunu vurguladı. Ben hem kendisine hem de katılan tüm dostlara teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, konuşmasının ardından eşi Meral Bilmez ile birlikte Hayati Inanç’a Van kilimi hediye etti.

