Eğitimci Yazar Vakkasoğlu eğitimcilerle buluştu

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmen Eğitimi Programı kapsamında, Vehbi Vakkasoğlu ile “Mehmet Akif’in Gözünden İdeal Öğretmen’in Özellikleri” isimli söyleşi telekonferans yöntemiyle gerçekleştiildi.

Öğretmen eğitim programları kapsamında gerçekleştirilen söyleyişide eğitimci yazar Vehbi Vakkasoğlu kendi deneyimlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitleri öğretmen ve okul yöneticileri ile paylaştı.

Vakkasoğlu programda öğretmenlere yönelik, “Öğretmenlik, bir gönüle girme sanatıdır, sevgi sanatıdır, ruhu yoğurma, kalbi insan kalbi yapma sanatıdır. Öğretmen şahıslarla uğraşmaz, şahsiyetlerle uğraşmaz, öğretmenin işi eğitimdir; ahlakla uğraşır, yanlışsa düzeltmeye çalışır doğruysa onaylar. Öğretmen sadece sınıfında öğretmen değildir; görevi biter öğrenciyi rüyasında görür" dedi.

Programın kapanış konuşmasında keyifli ve verimli bir söyleyişi gerçekleştiren Vehbi Vakkasoğluna şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca tüm programlarımıza katılan İl Milli eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’e, programın hazırlanması ve sunulmasında emeği geçen Gediz BİLSEm Müdürü Ali Demiray’a, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Bürosuna, İl Milli Eğitim Müdürülüğü ARGE Birimine vekatılımlarından dolayı okul müdürü ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Pandemi döneminde öğretmen ve yöneticilerimize yönelik bu tür programlarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.



