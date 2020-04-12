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Eğitimcilerden 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 12.04.2020 18:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’deki idareci ve öğretmenler, Vefa Sosyal Destek Grubu’na gönüllü olarak katılıp mahallelinin ihtiyaçlarını gideriyorlar.Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Eskişehir’deki idareci ve öğretmenler, Vefa Sosyal Destek Grubu’na gönüllü olarak katılıp mahallelinin ihtiyaçlarını gideriyorlar.
Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Aralarında H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Muhammet Özçakan’ın da bulunduğu eğitimciler hem görevlerine devam ediyor, hem de gönüllü olarak olarak çalışarak mahallede bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Kurulan Vefa Destek guruplarına katılan eğitimciler ise yaşanılan zor günlerde Eskişehirli vatandaşların yanlarında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

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Neşet Eczanesi
Tepebasi
Taşbaşı Eczanesi
Odunpazari
Yenikent Eczanesi
Odunpazari
Erdem Eczanesi
Tepebasi
Sinem Eczanesi
Odunpazari
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