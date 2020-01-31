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Eğitimcilere ‘gıda hijyeni’ eğitimi

VAN HABERLERİ  | 31.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine eğitim verildi.Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Van Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile birlikte kentte bulunan öğretmenevleri ve pansiyonlu okulların yemek işinden sorumlu müdür, müdür yardımcıları, sorumlu mühendis, aşçı ve diğer çalışanlara yönelik gıda hijyeni, işletme ve personel hijyeni ile yemeklerden numune alma gibi konularda eğitim verildi.

Eğitimcilere ‘gıda hijyeni’ eğitimi

Van Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine eğitim verildi.
Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Van Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile birlikte kentte bulunan öğretmenevleri ve pansiyonlu okulların yemek işinden sorumlu müdür, müdür yardımcıları, sorumlu mühendis, aşçı ve diğer çalışanlara yönelik gıda hijyeni, işletme ve personel hijyeni ile yemeklerden numune alma gibi konularda eğitim verildi. Eğitime Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerinin yanı sıra ilgili birimlerde çalışan 250 kişi üzerinde katılım sağlandı.
Konu hakkında açıklamada bulunan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, verilen eğitimin önemine değindi. Verilen eğitimin okullarda yemek hizmeti alan öğrencilere faydalı olacağını ve bu çocukların geleceğimiz olduğunu dile getiren Görentaş, onlara en iyi hizmeti götürmenin herkesin öncelikli görevi olduğunu kaydetti. Görentaş, ayrıca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre denetim yetkisinin müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü ve okul kantinleri ile çocuklar için üretim yapan yemekhanelerde denetimlerin sıklaştırılacağını sözlerine ekledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri de, bu eğitimin kendileri açısından çok büyük öneme haiz olduğunu ifade ederek, “Yavrularımızın ve çalışanlarımızın sağlığının tehlikeye girmesi durumunda hiçbir şey bu durumu telafi edemeyecek. Bütün çaba ve gayretimiz, sağlıklı bir ortamda nezih ve nefis yemekler hazırlayarak ilimizin en ücra köşesindeki öğrencilere ulaştırmaktır. Bu konuda Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müteşekkiriz. Bundan sonrada İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden bu tür eğitimleri talep edeceğiz” ifadelerini kullandılar.

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