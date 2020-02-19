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Eğitimcilerin eğitimi gerçekleştirildi

DÜZCE HABERLERİ  | 19.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Koordinatörlüğünün birlikte organize ettiği ‘Eğiticilerin Eğitimi Programı’, göreve yeni başlayan 140 öğretim elemanının katılımıyla 5 gün süresince gerçekleştirilen oturumlar ve sonrasındaki değerlendirme panelinin ardından sona erdi.Eğiticilerin Eğitimi Değerlendirme Panelinde konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Eğitimcilerin eğitimi gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Koordinatörlüğünün birlikte organize ettiği ‘Eğiticilerin Eğitimi Programı’, göreve yeni başlayan 140 öğretim elemanının katılımıyla 5 gün süresince gerçekleştirilen oturumlar ve sonrasındaki değerlendirme panelinin ardından sona erdi.
Eğiticilerin Eğitimi Değerlendirme Panelinde konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç konuşmasında, mesleki tecrübelerin zamanla ezbere dönüştüğünü belirterek meslekte daha farklı neler yapılabileceğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti. Öğrencilere bilginin nasıl aktarılacağı konusunun sürekli güncellenmeyi gerektiren bir husus olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Genç, "Nasıl öğreteceğiz?" sorusunun yanıtının ise Eğitim Fakültelerindeki bu konuda çalışan akademisyenlerin araştırmalarıyla tespit edildiğini söyledi.
Sürekli eğitimin, değişimi ve güncellemeyi gerektirdiğini, teknolojinin de bunu zorunlu kıldığını dile getiren Prof. Dr. Genç, "Bu sebeple yeni başlayan akademisyenlerimizi Eğiticinin Eğitimi Programlarına dahil etmeye çalışıyoruz ve bu programların devam etmesini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Panelistlerden Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel, Eğiticilerin Eğitimi Programı’nda yer alan konu başlıklarından "Öğretim İlke ve Yöntemleri" konusunda değerlendirmelerde bulundu. Öğretim ilke ve yöntemlerinin öğretme-öğrenme süreçlerindeki fonksiyonu, işlevi ve yapısı hakkında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.
Panelin bir diğer konuşmacısı Prof. Dr. Engin Aslanargun, bir öğretim kurumunun öğretiminin niteliğini arttırmaya yönelik attığı her adımın takdiri hak ettiğini belirterek sözlerine başladı. Düzce Üniversitesi’nde de Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın dördüncüsünün gerçekleştirildiğini söyleyerek tüm öğretim kurumlarında bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Panelin diğer konuşmacısı Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Kuyumcu Vardar konuşmasında, Eğiticilerin Eğitimi Programı’nın kısaca tarihçesinden bahsederek, programın 2009 yılında bir BAP projesi olarak başlatıldığını ifade etti. Panelde, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Sapancı, programda yer alan eğitim konularından "Ölçme ve Değerlendirme" konusunda genel değerlendirmelerde bulunurken, panelin son konuşmacısı Dr. Öğretim Üyesi Abdi Güngör ise "Eğitim Psikolojisi" alanında katılımcıları bilgilendirdi.
Programın sonunda Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, programda eğitim veren öğretim üyelerine katkılarından dolayı teşekkür belgelerini takdim etti. Eğiticilerin Eğitimi Programı’na katılan öğretim elemanlarına ise katılım belgeleri, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Fidan Özbey ve Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Seda Çolak tarafından takdim edildi. Ayrıca Eğiticilerin Eğitimi Programı’nda eğitimci olarak görev alan öğretim üyeleri tarafından da katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

Eğitimcilerin eğitimi gerçekleştirildi

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