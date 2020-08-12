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Eğitimde online dönemi

MALATYA HABERLERİ  | 12.08.2020 17:19 | Son Güncelleme

Pandemi süreci ile birlikte okulların kapanması online eğitime ilgiyi de arttırdı.

Pandemi süreci ile birlikte okulların kapanması online eğitime ilgiyi de arttırdı. Malatya’da eğitimci Celal Ünal’da geliştirdiği online eğitim ağı ile öğrencilere bire bir canlı eğitim vermeyi hedefliyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, Mart ayında Türkiye’de de ortaya çıkan virüs nedeniyle okullar kapatıldı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA TV uygulaması üzerinden eğitimleri ile bu süreçte öğrencilerin online eğitimleri sağlanırken, Malatya’da 30 yıldır eğitim sektöründe görev yapan Celal Ünal’da geliştirdiği online eğitim ağı ile öğrencilerin evlerinde canlı olarak derslere katılmasını sağlıyor.
Teknolojiye olan merakı nedeniyle 2 yıl önce online eğitim ağını hayata geçirdiğini belirten Ünal, pandemi süreci ile birlikte evden eğitimin de öneminin arttığını dile getirdi. Eğitim ile teknolojiyi buluşturma adına geliştirdiği online eğitim ağı ile öğrencilerin evlerinden öğretmenleri ile canlı ders işlediğini kaydeden Ünal, 5’inci sınıftan 12’inci sınıfa kadar öğrencilerin sistemden yararlanabileceğini ifade etti.
Liseden mezun olan öğrencilerinde faydalanabildiği sistemde, canlı yayının yanı sıra önceden işlenen derslerin videolarının da bulunduğunu kaydeden Ünal, deneme sınavları, testler ve birçok dersin de sistem üzerinden işlenebildiğini dile getirdi.
Korona virüs ile birlikte eğitimin Mart ayından itibaren eve taşındığını aktaran Ünal, bu süreçte özel okullarda hayata geçirdikleri sistem ile haftalık 20 saate yakın online eğitim verdiklerini belirtti. Ünal, “Bu sistemimize memnuniyet giderek artıyor. Öğrenciler zamanlarını araçlarda yada bilmedikleri bir mekana giderek harcamıyorlar. İstedikleri zaman evlerinde online yada online olmayan ders videolarını izliyorlar. Her akşam canlı yayınla birebir öğretmenleri ile birlikte ders çalışma fırsatı da yakalıyorlar” diye konuştu.

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