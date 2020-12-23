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Eğitimde verimlilik konferansı

MALATYA HABERLERİ  | 23.12.2020 13:17 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilerin verimli bir eğitim dönemi geçirmeleri için çaba gösteriliyor.Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, video konferans sistemiyle Darende İlçesinde görev yapan okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

Eğitimde verimlilik konferansı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi döneminde uzaktan eğitim alan öğrencilerin verimli bir eğitim dönemi geçirmeleri için çaba gösteriliyor.
Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, video konferans sistemiyle Darende İlçesinde görev yapan okul idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi. Kanbay, çocuklar ve ailelerinin evde kaldıkları süreci verimli bir şekilde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu. Video konferans sistemiyle öğretmenler ve okul idarecileri ile toplantı yapan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, okul idarecileri ve öğretmenlerden uzaktan eğitim çalışmaları ve ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi aldı ve öğretmenler ile bir süre görüştü. Uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, çocuklar ve ailelerinin evde kaldıkları süreci verimli bir şekilde değerlendirmeleri için tavsiyelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay’ın video konferans üzerinden okul müdürleri ve öğretmenlerin sorun ve önerilerini dinlemesiyle toplantı sona erdi.

Eğitimde verimlilik konferansı

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