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Eğitime büyük destek

İZMİR HABERLERİ  | 18.09.2020 17:16 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim öğretim dönemi için İzmir’deki tüm devlet okullarına ateş ölçer, hijyenik paspas ve paspaslarda kullanılmak üzere dezenfektan dağıtmaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim öğretim dönemi için İzmir’deki tüm devlet okullarına ateş ölçer, hijyenik paspas ve paspaslarda kullanılmak üzere dezenfektan dağıtmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öğrencilere 2 bin tablet ve 20 bin internet paketi, 130 TL yüklü 25 bin kırtasiye kartı dağıtacaklarını da açıkladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında yeni eğitim öğretim dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Uzun bir aradan sonra okullarına dönecek öğrencilerin sağlıklı şekilde eğitimlerine devam etmeleri için İzmir’deki devlet okullarına ateş ölçer, hijyenik paspas ve paspaslarda kullanılmak üzere eğitim yılı için yeterli miktarda dezenfektan dağıtmaya başladı. Okulların eğitim öğretim yılı başlamadan dezenfeksiyon çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi hijyen çalışmalarına düzenli olarak devam edecek.
Hijyen setleri ve ateş ölçerlerin dağıtımına kentin çeperlerindeki okullardan başlandı. Bugün ilk teslimat Kadifekale’deki İnkilap İlkokuluna yapıldı. Ateş ölçer, biri öğrenci diğeri öğretmen girişine yerleştirilecek iki adet hijyenik paspas ve kauçuk paspasın altındaki hazneye uygulanacak yeterli oranda dezenfektan okul müdürüne teslim edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, “Hijyenik paspaslar bakteri ve virüslerin okul içine, dersliklere taşınmasını engellemek için öğrenci ve öğretmen girişlerine yerleştiriliyor. Korona virüs salgınının en önemli belirtilerinden biri de ateş. Öğrencilerimizin ateşinin giriş ve çıkışlarda ölçülmesi için tüm devlet okullarına ateş ölçer dağıtmaya başladık. Tüm öğrencilerimizin sağlıklı ve başarılı eğitim öğretim dönemi geçirmelerini istiyoruz” dedi.

2 bin tablet 20 bin internet paketi
Tüm okulların dezenfekte edilmesi ve hijyen setlerinin dağıtılmasının ardından eğitim yılına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir destek paketi hazırladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihtiyacı olan öğrencilere eğitim desteği de vereceklerini açıkladı. Başkan Soyer, gelen talepler doğrultusunda 25 bin bot, 25 bin mont, içinde 130 TL yüklü 25 bin kırtasiye kartı yardımı gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Soyer, “Çocuklarımız bu kartlarla birlikte gittikleri kırtasiyelerden eğitimle ilgili ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Bu aynı zamanda kırtasiye esnafına da önemli bir destek olacak. Ayrıca çocuklarımızın online eğitimi takip edebilmeleri adına 2 bin tablet alıp destek gereken ailelerimizin çocuklarına dağıtacağız. 20 bin internet paketini de internete ulaşamayan öğrencilere vereceğiz” diye konuştu.

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