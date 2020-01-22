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Eğitime desteğe plaketli teşekkür

SAMSUN HABERLERİ  | 22.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

Havza Fen Lisesi idarecileri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ederek plaket takdim etti.Havza Belediye Başkanı Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Fen Lisesi Müdürü Bekir Kaya okul faaliyetleri hakkında Özdemir’e bilgiler vererek, “Okulumuz ilçemiz ve bölgemiz için önemli bir eğitim kurumu.

Eğitime desteğe plaketli teşekkür

Havza Fen Lisesi idarecileri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’i makamında ziyaret ederek plaket takdim etti.
Havza Belediye Başkanı Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Havza Fen Lisesi Müdürü Bekir Kaya okul faaliyetleri hakkında Özdemir’e bilgiler vererek, “Okulumuz ilçemiz ve bölgemiz için önemli bir eğitim kurumu. Havza Belediyemizin desteleri ile okulumuzun acil ihtiyaçlarından bir olan bahçemizin asfaltlanması tamamladı. Başkanıma ve ekibine okulumuza verdikleri desteklerden ötürü öğrencilerimi, okulumuz ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Havza Belediyesi olarak her zaman eğitim kurumlarına destek verdiklerini belirterek, “Elimizden geldiğince yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın eğitim gördükleri kurumlara destek olmanın gayretindeyiz. İnşallah bundan sonra da elimizden geldiğince çocuklarımızın geleceği için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
Ziyaretin sonundan Havza Fen Lisesi Müdürü Bekir Kaya, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir’e okula desteklerinden ötürü plaket takdim etti.

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