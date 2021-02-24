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Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

24.02.2021 17:33 | Son Güncelleme:
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Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.Eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve altyapı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumlar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği sağlanması ve ortak akıl doğrultusunda neler yapılabileceği konusunda istişarede bulunuldu.Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, kaymakamlar ve belediye başkanları, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Eğitime Destek Platformu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve yetkililer katıldı.Koordinasyon Kurulu Toplantısı, katılımcıların fikir ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.
Eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin milli ve manevi değerlere sahip bir şekilde yetişmelerini sağlamak ve altyapı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, gençlik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteren kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile diğer kurumlar arasında ortak koordinasyon ve işbirliği sağlanması ve ortak akıl doğrultusunda neler yapılabileceği konusunda istişarede bulunuldu.
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, kaymakamlar ve belediye başkanları, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Eğitime Destek Platformu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan ve yetkililer katıldı.
Koordinasyon Kurulu Toplantısı, katılımcıların fikir ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi.

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