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Eğitime hayırsever katkısı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever Fahrettin Sert ile 24 derslikli ilkokul inşaatının kalan yüzde 51’lik kısmını tamamlanması için okul protokolü imzaladı.Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, hayırsever Fahrettin Sert ile çocukları Ramazan, Cuma ve Vahdettin Sert katıldı.Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde, 24 derslikli ilkokul inşaatının kalan yüzde 51’lik kısmını tamamlayacak olan, hayırsever Fahrettin Sert’in yapacağı okula “Özpınarlar İlkokulu” isminin verileceği belirtildi.Hayırsever Sert’i tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Karaloğlu, “İlkokulun bir an önce bitirilmesini ve Eylül ayına yetiştirilmesini istiyoruz.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever Fahrettin Sert ile 24 derslikli ilkokul inşaatının kalan yüzde 51’lik kısmını tamamlanması için okul protokolü imzaladı.
Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, hayırsever Fahrettin Sert ile çocukları Ramazan, Cuma ve Vahdettin Sert katıldı.
Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi’nde, 24 derslikli ilkokul inşaatının kalan yüzde 51’lik kısmını tamamlayacak olan, hayırsever Fahrettin Sert’in yapacağı okula “Özpınarlar İlkokulu” isminin verileceği belirtildi.
Hayırsever Sert’i tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Karaloğlu, “İlkokulun bir an önce bitirilmesini ve Eylül ayına yetiştirilmesini istiyoruz. Nasip olursa 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı’nın Başlama Töreni’ni bu okulda yapmak istiyoruz. Rabbim hayırseverimiz Fahrettin Sert’in hayırlarını kabul etsin” dedi.
Okul Protokolü’nün imzalanmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Fahrettin Sert ve çocukları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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