YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş’tan iki hayır birden

Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş’tan iki hayır birden

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.07.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kayseri’de eğitimin hayırsever amcası olarak bilinen, bu güne kadar 6 okul yaptıran ve Türkiye’de adına en çok okul yaptırılan tek insan olan hayırsever iş adamı Osman Ulubaş’ın yapımını üstlendiği 7.

Kayseri’de eğitimin hayırsever amcası olarak bilinen, bu güne kadar 6 okul yaptıran ve Türkiye’de adına en çok okul yaptırılan tek insan olan hayırsever iş adamı Osman Ulubaş’ın yapımını üstlendiği 7. ve 8. okulun temeli düzenlenen törenle atıldı.
Törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tüm General Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.
Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu’nun temel atma töreninde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Hepimiz için sevinçli bir gün. Kayseri eğitimi açısından önemli bir gün. Bir hayırsever düşünün ki ömrünü bu işlere adamış. Okul yapımına adamış ve bir okul bitme aşamasına geldiğinde hemen yeni bir okul yapımına başlamak için bizlerle temasa geçerek hemen bana bir yer bulun okul için teme atacağım diyen bir hayırsever. Allah razı olsun. Osman amcanın yaptığını ülkemizde yapan çok az hayırsever var. Yaptığı işlerin örnek teşkil etmesini temenni ediyorum.” dedi.
Kayseri’de bir ilkin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Adına bu kadar sayıda okul yapılan tek insan Osman Ulubaş büyüğümüzün adı ile yaşayacak 7. ve 8. okulumuzun temelini atıyoruz. Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu inşallah yükselecek. Şehrimizin fiziki yapısı itibari ile okul ihtiyacının fazla olduğunu biliyoruz. Sayın Valimizin riyasetinde iki yıldır bu konuda özverili çalışmalar yapıyoruz. Hayırseverlerimiz ile kurumlarımız ve belediyemiz çok ciddi destek veriyor. İnşallah 2023 yılında fiziki altyapımızı tamamlayacağız. Fiziki altyapımızın tamamlanması her şeyin hallolduğu anlamına gelmiyor. Bir daha bu ülkenin hainlere geçit vermeyecek şekilde, geleceğe gururla yürüyecek şekilde bir nesil yetiştirmek amacı ve gayesi olmak zorunda. Bizler de hayırseverlerimizin, Osman Ulubaş amcamızın emeklerinin karşılığında üzerimizde onun verdiği bir görev hem de devletimizin milletimizin verdiği bir görev olarak addediyoruz. Vatanına bağlı, gururla bayrağının altında birlik ve beraberlik içinde yaşayacak bir nesil yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimize söz veriyorum.” diye konuştu.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Şehrimiz birçok isminin yanında hayırseverliği ile anılan bir şehir. Bu isimlerin en önünde gidenlerden bir tanesi kıymetli büyüğümüz Osman Ulubaş. Allah hayrını kabul etsin. Bu gün 7. ve 8. Okulların temelini atıyoruz. Osman amcamız Allah nasip ederse bir düzine okul yapacağım diyor. İnşallah daha daha fazlasını yapmak kendisine nasip olur. Bu topraklara bu şekilde hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.
Adına 7. ve 8. okulu yaptıran hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ise, "Ben hatip değilim. Benim dedem Çanakkale’de şehit olmuş. Annem çok rezillikle bu dünyada bizi yetiştirmiş. Onun adına ve vatanıma milletime hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
Kocasinan ilçesine bağlı Beşparmak Mahallesi Yeşilyurt Caddesi’nde yapılacak olan Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu’nun temeli için Ulubaş ailesi ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak ilk harç konuldu. Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu’nun 2021 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Emniyetten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: “2 saatte bir mola verin”

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Lastiği patlayan bayan tatilcinin yardımına zabıta ekipleri koştu

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Doğu Anadolu’da sıcaklıklar artıyor

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Besni’de 15 Temmuz etkinliği

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Bursa'da bir apartman karantinaya alındı

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:34
Sabah
05:19
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ateş Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Stad Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alper Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

Kayserispor’un 32. ve 33.hafta maç programı açıklandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kayseri’de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı

Kayseri’de trafik kazası: 1ölü, 3 yaralı

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

Kısıtlamaya uymadılar kazadan kaçamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.