Eğitimin hayırsever amcası Osman Ulubaş’tan iki hayır birden

Kayseri’de eğitimin hayırsever amcası olarak bilinen, bu güne kadar 6 okul yaptıran ve Türkiye’de adına en çok okul yaptırılan tek insan olan hayırsever iş adamı Osman Ulubaş’ın yapımını üstlendiği 7. ve 8. okulun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tüm General Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Savruk, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.

Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu’nun temel atma töreninde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Hepimiz için sevinçli bir gün. Kayseri eğitimi açısından önemli bir gün. Bir hayırsever düşünün ki ömrünü bu işlere adamış. Okul yapımına adamış ve bir okul bitme aşamasına geldiğinde hemen yeni bir okul yapımına başlamak için bizlerle temasa geçerek hemen bana bir yer bulun okul için teme atacağım diyen bir hayırsever. Allah razı olsun. Osman amcanın yaptığını ülkemizde yapan çok az hayırsever var. Yaptığı işlerin örnek teşkil etmesini temenni ediyorum.” dedi.

Kayseri’de bir ilkin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Adına bu kadar sayıda okul yapılan tek insan Osman Ulubaş büyüğümüzün adı ile yaşayacak 7. ve 8. okulumuzun temelini atıyoruz. Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu inşallah yükselecek. Şehrimizin fiziki yapısı itibari ile okul ihtiyacının fazla olduğunu biliyoruz. Sayın Valimizin riyasetinde iki yıldır bu konuda özverili çalışmalar yapıyoruz. Hayırseverlerimiz ile kurumlarımız ve belediyemiz çok ciddi destek veriyor. İnşallah 2023 yılında fiziki altyapımızı tamamlayacağız. Fiziki altyapımızın tamamlanması her şeyin hallolduğu anlamına gelmiyor. Bir daha bu ülkenin hainlere geçit vermeyecek şekilde, geleceğe gururla yürüyecek şekilde bir nesil yetiştirmek amacı ve gayesi olmak zorunda. Bizler de hayırseverlerimizin, Osman Ulubaş amcamızın emeklerinin karşılığında üzerimizde onun verdiği bir görev hem de devletimizin milletimizin verdiği bir görev olarak addediyoruz. Vatanına bağlı, gururla bayrağının altında birlik ve beraberlik içinde yaşayacak bir nesil yetiştirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimize söz veriyorum.” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise, “Şehrimiz birçok isminin yanında hayırseverliği ile anılan bir şehir. Bu isimlerin en önünde gidenlerden bir tanesi kıymetli büyüğümüz Osman Ulubaş. Allah hayrını kabul etsin. Bu gün 7. ve 8. Okulların temelini atıyoruz. Osman amcamız Allah nasip ederse bir düzine okul yapacağım diyor. İnşallah daha daha fazlasını yapmak kendisine nasip olur. Bu topraklara bu şekilde hizmet etmeyi nasip etsin" dedi.

Adına 7. ve 8. okulu yaptıran hayırsever iş adamı Osman Ulubaş ise, "Ben hatip değilim. Benim dedem Çanakkale’de şehit olmuş. Annem çok rezillikle bu dünyada bizi yetiştirmiş. Onun adına ve vatanıma milletime hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kocasinan ilçesine bağlı Beşparmak Mahallesi Yeşilyurt Caddesi’nde yapılacak olan Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu’nun temeli için Ulubaş ailesi ve protokol üyeleri tarafından butona basılarak ilk harç konuldu. Osman Ulubaş Ortaokulu ve Anaokulu’nun 2021 yılı Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

