Eğitimlerini uzaktan sürdüren öğrenciler karne notlarına da uzaktan erişti

EDİRNE/KIRKLARELİ (AA) - Edirne’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı yarı yıl tatiline giren öğrenciler karnelerine e-Okul sistemi üzerinden ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime EBA üzerinden evlerinde devam eden öğrenciler yarıyıl karnelerini de internet üzerinden görebildi.

Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ceylin Mergü de karne sevincini evinde yaşadı. Bilgisayarından e-Okul sistemine giren Mergü, ilk dönem karne notlarını görüntüledi.

Karnesindeki notlarının iyi olduğunu gören Mergü sevincini annesi Hafize Mergü'yle paylaştı.

Ceylin'in sınıf öğretmeni Derya Çilingirler de EBA üzerinden karne etkinliği düzenledi.

-"Verimli geçti"

Ceylin Mergü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim sürecini verimli geçirdiğini söyledi.

Öğretmenleriyle uzaktan bağlantıyla sadece ders değil birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Mergü, şunları söyledi:

"Öğretmenlerimiz ve okulumuz bu süreçte bizi mahrum etmedi. Bu yüzden bu dönemi iyiye çevirdiğimi düşünüyorum. Uzaktan karne almak değişik bir duygu. Pandemi kimsenin suçu değil, çıkan bir hastalık. Devletimiz buna göre bazı kurallar koydu, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasakları gibi ama hepsi bizim sağlığımız için."