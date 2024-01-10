YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Eğlence mekanı önündeki pompalı saldırgan tutuklandı

Eğlence mekanı önündeki pompalı saldırgan tutuklandı

10.01.2024 09:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence mekanının önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Eğlence mekanı önündeki pompalı saldırgan tutuklandı

Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 3 kişiden bir olan pompalı saldırgan, tekrardan gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

3 gün önce gece saat 03.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanı önünde meydana gelen olayda, eğlence mekanında alkol alan gençlerin içeride başlayan tartışması çıkışta silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerindeki aracında bulunan pompalı tüfekle kavgaya karışan bir genç, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Arkadaşının engel olma çabalarına rağmen peş peşe tetiğe basan genç, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan kavga üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine geldiğini gören gruptaki bazı kişiler, geldikleri araçla hızla kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ekiplerin takibine takılan iki grup, kısa süren kovalamacanın ardından yakayı ele verdi. Olaya karıştığı düşünülen ikisi araç içerisinde biri başka noktada bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.A.D., M.N.Ö. ve B.Ö. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olaya karışan 3 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mekana ve çevreye rastgele ateş eden C.A.D. isimli saldırgan, savcılığın itirazı üzerine tekrardan gözaltına alındı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan C.A.D., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da havayolunu bir yılda 731 bin 553 yolcu tercih ettiMalatya’da havayolunu bir yılda 731 bin 553 yolcu tercih etti
Çankırı itfaiyesi 1 yılda 188 yangına müdahale ettiÇankırı itfaiyesi 1 yılda 188 yangına müdahale etti
Çankırı’da 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL cezaÇankırı’da 875 araç sürücüsüne 2 milyon 164 bin 55 TL ceza
Anahtar Kelimeler:
Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 10 Ocak Çarşamba

İmsak
06:46
Sabah
08:12
Öğle
13:16
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:30

Denizli Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Çarşamba

Ezo eczanesi
Pamukkale
İzmirli eczanesi
Merkezefendi
Yaren eczanesi
Pamukkale
Burcu eczanesi
Merkezefendi
Dinç eczanesi
Acipayam
Dönmez eczanesi
Buldan
Park eczanesi
Tavas
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Termal yalıtım teknolojisine sahip! Su ve rüzgar geçirmiyor, ultra hafif...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma ve dahası

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.