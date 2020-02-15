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Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti

AYDIN HABERLERİ  | 15.02.2020 08:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında mikrofonu eline alan İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti.Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Marina’da, bir eğlence mekanında İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında mikrofonu eline alan İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti.
Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Marina’da, bir eğlence mekanında İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti. Edinilen bilgiye göre, İran vatandaşı olan Samed, sahneye çıkarak bir anda eline mikrofonu alarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Türkçe olarak evlenme teklifi eden Samed, kız arkadaşından evet cevabı aldı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen evlilik teklifinde genç çift baş başa dans ederek geceyi devam ettirdi.

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