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EGO dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin konusu nedir? Melisa Aslı Pamuk başrolde!

10.01.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisi seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. EGO dizisinin başrollerini Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz paylaşacak. Fragmanıyla dikkat çeken dizi FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Peki EGO dizisi ne zaman başlayacak? EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin konusu nedir? İşte detaylar...

EGO dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin konusu nedir? Melisa Aslı Pamuk başrolde!

Fragmanıyla dikkat çeke EGO dizisinin detayları hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın yer alacağı EGO dizisinin senaryosu Erkan Birgören ile Tuna Görgün tarafından yazılacak. Ego dizisi herhangi bir yapımdan uyarlama değildir. Peki EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin konusu nedir? İşte detaylar...

EGO dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin konusu nedir? Melisa Aslı Pamuk başrolde!

EGO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Birbirine aşık, nişanlı bir çift olan Erhan ile Elif'in en büyük hayali evlenip mutlu bir yuva kurmaktır. Ancak ikilinin hayatı, Erhan'ın borçları yüzünden zorlaşır. Mutlu bir evliliğin hayalini kuran ikilinin hayatı, Erhan’ın patronu Sibel’in yaptığı teklifle değişir.

EGO dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin konusu nedir? Melisa Aslı Pamuk başrolde!

EGO DİZİSİ OYUNCULARI

  • Melisa Aslı Pamuk
  • Alperen Duymaz
  • Ahmet Kayakesen
  • Rüya Helin Demirbulut
  • Tuna Orhan
  • Hülya Gülşen Irmak
  • Derya Beşerler
  • Can Adalıer
  • Emirhan Dönmez
  • Naz Sayıner
  • Ahmet Şeninak
  • Erdal Küçükkömürcü
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