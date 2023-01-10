EGO dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda? EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin konusu nedir? Melisa Aslı Pamuk başrolde!

Fragmanıyla dikkat çeke EGO dizisinin detayları hakkında araştırmalar hız kazandı. Dizinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta'nın yer alacağı EGO dizisinin senaryosu Erkan Birgören ile Tuna Görgün tarafından yazılacak. Ego dizisi herhangi bir yapımdan uyarlama değildir. Peki EGO (Erkeğe Güven Olmaz) dizisinin konusu nedir? İşte detaylar...

EGO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Birbirine aşık, nişanlı bir çift olan Erhan ile Elif'in en büyük hayali evlenip mutlu bir yuva kurmaktır. Ancak ikilinin hayatı, Erhan'ın borçları yüzünden zorlaşır. Mutlu bir evliliğin hayalini kuran ikilinin hayatı, Erhan’ın patronu Sibel’in yaptığı teklifle değişir.

EGO DİZİSİ OYUNCULARI