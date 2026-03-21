Sinem Kobal kızları Lalin ve Leyla ile birlikte kış tatilinde! Beğeni yağdı

Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, Ramazan Bayramı'nı kızları Lalin ve Leyla ile birlikte Erzurum'da geçiriyor.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kış tatili yapan Kobal, gününü kızlarıyla birlikte kayak yaparak geçiriyor.

Karlar içinde poz veren oyuncu, keyifli anlarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu ile 2016'da nikâh masasına oturmuştu. Çiftin, ilk çocukları Lalin 2020'de, Leyla ise 2022'de dünyaya geldi.

Bazı meslektaşlarının aksine çocuklarının yüzünü sosyal medyada paylaşmaktan kaçınan ünlü çift, onları gözlerden uzakta tutuyor.