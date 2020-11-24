EGO otobüslerine Covid-19 düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşlara yeni düzenlemeyi duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz” dedi.

EGO Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınını kontrol altında tutmak için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle Başkent’te otobüs ve raylı sistemlerin hareket saatlerini yeniden düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla, “Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi yeniden düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze ve metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz” dedi.

Seferlere kış düzenlemesi

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda mevcut kışlık servis programı ve tam kapasite ile hizmet vermeye devam edecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında önlemler artırılırken, Metro ve ANKARAY’da vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar ayakta; otobüslerde ise araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar da ayakta yolcu taşıyabilme kuralına uygun olarak hizmet verilecek.