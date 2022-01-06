YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. EGO şoförünün köpekle "boks yaptığı" anlar ilgi gördü

EGO şoförünün köpekle "boks yaptığı" anlar ilgi gördü

06.01.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasef Demir: - "Görüntülerin bu kadar sevilmesi çok güzel bir şey, gurur verici. Sevmek güzel, hele ki hayvanları…"

Sokak köpeğiyle "boks yaptığı" görüntüleri sosyal medyada ilgi gören EGO şoförü Yasef Demir, "Görüntülerin bu kadar sevilmesi çok güzel bir şey, gurur verici. Sevmek güzel, hele ki hayvanları…" dedi.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldır EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde otobüs şoförü olarak görev yaptığını söyledi.

Sokak köpeğiyle "boks yaptığı" anları sosyal medyaya yansıyan Demir, "Akşam personel servisine çıkıyorduk. Köpeğimiz bize alışkın olduğundan öyle bir boks yapalım dedik. Onu da medyaya attık. Bu kadar etki uyandıracağını tahmin etmemiştik." diye konuştu.

Demir, EGO 3. Bölge Müdürlüğü çevresinin yanı sıra çeşitli noktalarda arkadaşlarıyla beslediği 100-150 köpek olduğunu belirterek, bu köpekleri kısırlaştırdıklarını ve yaralı olanları veterinerde tedavi ettirdiklerini anlattı.

15 yaşından beri sokak köpeklerinin bakımıyla ilgilendiğini dile getiren Demir, "Görüntülerin sosyal medyada bu kadar sevilmesi çok güzel bir şey, gurur verici. Sevmek güzel hele ki hayvanları…" ifadelerini kullandı.

- "Geldiğinde kaburgaları gözüküyordu"

Demir, köpeğin oyun oynamayı sevdiğini belirterek, onunla "boks yaptığı" anların planlanmış bir şey olmadığını ve ortaya çıkan görüntünün kendisini, mesai arkadaşlarını ve vatandaşları mutlu ettiğini söyledi.

Köpeğin 3 hafta önce EGO 3. Bölge Müdürlüğüne geldiğini ifade eden Demir, "Geldiğinde kaburgaları gözüküyordu. Yemek yedirerek baktık." dedi.

Demir, bazı günlerde akşam vardiyasından sonra saat 03.00'e kadar köpeklerle ilgilendiğini, hamile olanların başında beklediklerini belirterek, sokak hayvanlarının bakımına gönüllü olarak devam ettiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu

Ankara Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
12:59
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Coşkun Eczanesi
Cankaya
Çalış Eczanesi
Cankaya
Lila Eczanesi
Cankaya
Oran Bayram Eczanesi
Cankaya
Tutkun Eczanesi
Cankaya
Yeni Çankaya Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.