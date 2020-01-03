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  4. EGO Spor 12’den vuracak

EGO Spor 12’den vuracak

ANKARA HABERLERİ  | 03.01.2020 10:01 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, Sincan Kapalı Spor Salonu’nda 7’den 70’e Başkentlilere ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor.Ulusal ve uluslararası başarılarla sosyal sorumluluk projelerine imza atan EGO Spor Kulübü, spor branşlarına bir yenisini daha ekleyerek okçuluk dalında aktif eğitim vermeye başladı.Ata sporuAntrenör Cengiz Yıldırım tarafından verilen okçuluk eğitimi ilk etapta 8-17 yaş arası çocuk grubu için açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, Sincan Kapalı Spor Salonu’nda 7’den 70’e Başkentlilere ücretsiz spor eğitimi vermeye devam ediyor.
Ulusal ve uluslararası başarılarla sosyal sorumluluk projelerine imza atan EGO Spor Kulübü, spor branşlarına bir yenisini daha ekleyerek okçuluk dalında aktif eğitim vermeye başladı.

Ata sporu
Antrenör Cengiz Yıldırım tarafından verilen okçuluk eğitimi ilk etapta 8-17 yaş arası çocuk grubu için açıldı. Hafta içi salı ve perşembe günleri 13.30-15.00 saatleri arasında ücretsiz verilen Ata sporuna çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yıldırım, nisan ayında başlayacak yaz sezonunda okçuluk eğitimlerini kapalı alandan açık havaya taşıyacaklarını söyledi.

Milli sporcular yetişecek
Yaş gruplarına özel dizayn edilmiş profesyonel okçuluk ekipmanları ile eğitim verildiğini ve hedeflerinin milli sporcular yetiştirmek olduğunu ifade eden Yıldırım, şu bilgileri verdi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi Sincan Kapalı Spor Salonu’nda EGO Spor bünyesinde okçuluk branşımızı açtık. Tarihin tozlu raflarına kaldırılan, bizim genlerimize ait ne varsa tekrar gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Büyük bir talep var. 8 yaşından 90 yaşına kadar tüm bireylerin rahatlıkla yapabileceği spor dalı olan Ata sporumuz olan okçuluğu tüm gençlerimize ve yetişkinlerimize tavsiye ediyoruz. Milli sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve EGO Spor’un verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz.”

EGO sporlu minikler hedefi 12’den vuracak
Çeşitli branşlarda 64 milli sporcu yetiştiren EGO Spor Kulübü, 5 bin 919 üyesiyle sporcu sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük spor kulüpleri arasında yer alıyor.
Okçuluk eğitimlerine başlayan ve en büyük hayalinin Türk Milli formasını giymek olduğunu söyleyen 8 yaşındaki Gazel Nur Aksu, “Okçuluğun açıldığını duyunca kendi isteğimle okçuluğa yazıldım. İyi bir okçu olup turnuvalara katılmak ve hepsini kazanmak istiyorum” derken, 12 yaşındaki Muhammet Utku Ürhan ise, “Abim daha önce okçuluk sporu yapmıştı. Benim de çok hoşuma gitmişti. Bunun için eğitim almaya karar verdim. Olimpiyatlarda ülkemi temsil edip, madalya kazanmayı çok isterim” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

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