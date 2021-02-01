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Egzersiz uzmanı CPT Uğur Kara: “Sakatlık riski, doğru ve düzenli egzersizle aşılabilir"

01.02.2021 17:54 | Son Güncelleme:
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Egzersiz uzmanı CPT Uğur Kara: “Sakatlık riski, doğru ve düzenli egzersizle aşılabilir"

Egzersiz uzmanı Certified Personal Trainer (Sertifikalı Kişisel Antrenör) CPT Uğur Kara, sporda sakatlık riskini en aza indirmek için doğru ve düzenli egzersizler yapmak gerektiğini söyledi.Egzersiz uzmanı Uğur Kara, faydalı sonuçlar alabilmek için bilinçli spor yapmak gerektiğini bunun da danışman nezaretinde gerçekleştirilebileceğini belirterek, “Kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre, özel bir egzersiz programı uyguluyoruz.

Egzersiz uzmanı Certified Personal Trainer (Sertifikalı Kişisel Antrenör) CPT Uğur Kara, sporda sakatlık riskini en aza indirmek için doğru ve düzenli egzersizler yapmak gerektiğini söyledi.
Egzersiz uzmanı Uğur Kara, faydalı sonuçlar alabilmek için bilinçli spor yapmak gerektiğini bunun da danışman nezaretinde gerçekleştirilebileceğini belirterek, “Kişinin kilo, boy ve kas yapısına göre, özel bir egzersiz programı uyguluyoruz. Danışanlarımın aksatmadan bu programa uyması gerekiyor. Süreci birlikte yürüttüğümüz için de herhangi bir sorun yaşamıyoruz” dedi.
Uygulanacak egzersiz programının kişilerin kilolarına ve boylarına göre belirlendiğini söyleyen Kara, “Bu egzersizlerde amaç vücudu zorlamak ve yormak değil. Kilo vermek gibi bir amaç da taşımıyoruz. Sadece sakatlığın olduğu bölgede hareket kabiliyetinin artış göstermesi ve ağrının azalması için çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.
Kocaeli Üniversitesi Antrenörlük Bölümü mezunu olan ve 2009 yılında Kocaeli’nde yılın sporcusu seçilen başarılı spor eğitmeni CPT Uğur Kara, bir sporcu olarak sakatlığın neler hissettirdiğini iyi bildiğini ve danışanlarını bu anlamda çok iyi anladığını ifade etti.
Uzaktan eğitim programı ile sağlıklı kilo verme konusunda da danışmanlık yapan Kara; “Danışanlarım psikolojik olarak da onlara iyi geldiğimi söylüyor. Spor geçmişim olduğu için onlarla empati yapabiliyorum. Bu durum da onları çok mutlu ediyor.’ İfadelerini kullandı.

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