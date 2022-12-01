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Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan 21 aracın sürücüsüne ceza

01.12.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta denetimi yapılan 505 araçtan 21’inin egzoz emisyon ölçümü yaptırmadığı tespit edildi.

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan 21 aracın sürücüsüne ceza

Araç sahiplerine 2 bin 815 TL idari para cezası uygulandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde egzoz gazı emisyon ölçüm denetimlerinin etkinliğinin artırılması, ölçüm yaptırmayan araç sayısının azaltılması amacıyla, mobil plaka tanıma sistemleri de (MPTS) kullanılıyor.

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile entegre çalışan ve egzoz emisyonu ölçümü yaptırmayan araçların plakalarının okunarak tespit edilmesine imkan sağlayan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi doğrultusunda altyapı çalışmaları Bakanlıkça tamamlandı.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) doğrultusunda Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinin "Taşıtların Denetimi" başlıklı maddesi uyarınca Zonguldak İl Müdürlüğünce il genelinde araç denetimlerine başlandı.

Bu doğrultuda Kasım ayı içerisinde İl Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 505 aracın denetimi yapıldı. Bu araçlardan 21 tanesinin egzoz emisyon ölçümünü yaptırmadığı tespit edildi. Egzoz emisyon ölçümünü yaptırmadığı tespit edilen söz konusu araçlar ile ilgili olarak sahipleri hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesi uyarınca 2 bin 815 TL idari para cezası yaptırımı uygulandı.
Egzoz emisyonundan kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçilmesi ve ölçüm yaptırmayan araçların tespit edilmesi amacıyla Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) doğrultusunda denetimlerin periyodik olarak ve sıklıkla sürdürüleceği öğrenildi.

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